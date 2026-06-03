Lali Espósito y su mensaje por la marcha de Ni Una Menos de hoy

Lali Espósito compartió un mensaje en sus redes sociales por la marcha de este miércoles 3 de junio de Ni Una Menos. La cantante publicó una historia en su Instagram con un fondo negro y la frase: “NI UNA MENOS”.

El mensaje de Lali Espósito por la marcha de Ni Una Menos de hoy

De esta manera, la cantante se suma a la convocatoria que reúne a organizaciones feministas, sindicatos (CGT, CTA), movimientos sociales y agrupaciones de derechos humanos en distintas ciudades del país como Buenos Aires, Rosario, Tucumán, Mar del Plata y Córdoba, entre otras.

Las marchas a nivel nacional ocurren en un tenso clima social luego de la noticia de los femicidios de Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, la joven de 17 años asesinada en Misiones.

El colectivo de Ni Una Menos convocó al acto central a las 17 en las inmediaciones de la Plaza de los Dos Congresos, pero se prevé que a partir de las 14 comiencen a llegar las primeras columnas y organizaciones a los puntos de acceso al centro porteño.

La primera marcha de Ni Una Menos se convocó hace 11 años Rodrigo Néspolo

Bajo el lema “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, las distintas agrupaciones y manifestantes independientes se movilizarán hacia el Congreso de la Nación, donde se esperan distintas actividades e intervenciones.

Con este mensaje de Lali, ya son muchas las artistas, periodistas e intelectuales que se suman a apoyar la marcha de este miércoles. Desde que inició su carrera como solista, la cantante de Parque Patricios convirtió su plataforma de estrella pop en una voz activa para causas sociales en Argentina, abarcando desde la lucha contra el hambre infantil, los derechos humanos, la comunidad LGTBIQ+ y el feminismo.

La artista se convirtió en una voz influyente en los medios (Foto: @lali)

Lali demuestra que su arte va más allá de la música, consolidándose como una de las artistas más influyentes en la actualidad en el debate político argentino. Por eso, hay una gran expectativa también sobre lo que va a suceder este 6 y 7 de junio cuando realice sus dos primeros estadios de River Plate como parte de la gira en la que presentó el disco No vayas a atender cuando el demonio llama.