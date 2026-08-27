Aferrados a la butaca: las mejores 5 películas para entregarse al suspenso

Si el plan es sumergirse en una buena historia de suspenso, la cartelera porteña tiene con qué: por estos días el género vuelve a tomar los cines con una oferta muy variada. A continuación, cinco propuestas para aprovechar los 2x1 de Club LA NACION en entradas en distintas salas de cine y pasar el rato con el corazón en la boca.

El final de la calle Oak

Una película donde el suspenso se construye con recursos clásicos y lo más gráfico queda fuera de cámara

Género: suspenso

Director: David Robert Mitchell

En un típico barrio suburbano de los años 80, una familia que ya atraviesa algunas tensiones (el padre tiene problemas económicos y la madre está buscando reinventarse como escritora) ve cómo su calle es arrancada de la realidad por un evento cósmico inexplicable. De un día para el otro, el vecindario aparece varado en un territorio hostil, poblado por criaturas prehistóricas y depredadoras. Anne Hathaway y Ewan McGregor interpretan a los padres que deben unir a la familia para sobrevivir. La película combina el thriller de supervivencia con nostalgia ochentosa.

Insaciable

"Insaciable" usa el horror sobrenatural como metáfora de la obsesión contemporánea por la delgadez

Género: terror/thriller psicológico

Director: Natalie Erika James

Hana, una estudiante de medicina en Melbourne que convive con dismorfia corporal, descubre una extrema tendencia para bajar de peso que involucra cenizas humanas. Decide fabricar su versión usando los restos de una donante anatómica, y el resultado es efectivo: adelgaza rápido, pero empieza a sufrir atracones incontrolables. Hana comienza a ser acosada por el fantasma de la mujer cuyas cenizas consumió, una aparición inspirada en el mito asiático del “fantasma hambriento”.

El gran falsificador

Esta película es un retrato de doble vida: la del artesano genial y la del criminal que no puede parar

Género: policial/thriller

Director: Jean-Paul Salomé

Basada en una historia real, cuenta la vida de Czeslaw Jan Bojarski, un ingeniero y arquitecto polaco que, tras fracasar una y otra vez en patentar sus propios inventos, termina convirtiéndose en el falsificador de billetes más hábil de la historia de Francia. Reda Kateb interpreta a este particular antihéroe, que pone al servicio del crimen organizado las habilidades de falsificación de documentos que aprendió durante la guerra.

La noche del demonio: están entre nosotros

Es la sexta entrega de la saga "Insidious", uno de los suspensos sobrenaturales más longevos del cine contemporáneo

Género: suspenso sobrenatural

Director: Jacob Chase

En 1999, Gemma es testigo de la aparente posesión y el suicidio de su madre en Pittsburgh. Veinticinco años después, ya convertida en dentista y madre de una niña de 9 años, descubre que heredó la capacidad de viajar hacia y desde el más allá. Amelia Eve interpreta a la protagonista, junto a Lin Shaye en su regreso como Elise y Brandon Perea en un rol de apoyo. Gemma deberá enfrentar a un ejército demoníaco liderado por el siniestro Cyrus, mientras intenta no repetir el destino trágico de su madre.

La muerte de Robin Hood

De la mano de Hugh Jackman, esta película propone una relectura del mito de Robin Hood

Género: suspenso-aventura

Director: Michael Sarnoski

Un Robin Hood ya envejecido carga con el peso de su pasado violento como forajido y, según algunas versiones de la leyenda, asesino. Malherido tras una batalla, encuentra refugio en un misterioso monasterio isleño, donde la priora Sister Brigid le ofrece una última chance de redención. Hugh Jackman encabeza el elenco como el icónico ladrón, junto a Jodie Comer, Bill Skarsgård y Noah Jupe. La película se mete de lleno en temas de mortalidad, culpa y redención, rodeada de huérfanos y vida monástica. Es una relectura oscura y crepuscular del mito, más cerca del drama existencial que de la acción de capa y espada.

Beneficios

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