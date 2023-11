escuchar

“Creo que el ambiente está muy ‘caldeado’ si no, no dejas de seguir ni borras las fotos”, introdujo Majo Martino este miércoles en Mañanisima (eltrece), y reveló que “la señorita en cuestión” era Ailén Bechara. La ex azafata de Guido Kackza se habría separado de su marido, Agustín Jiménez, tras casi seis años de relación y un hijo en común.

“Era una pareja que estaba muy bien”, agregó Carmen Barbieri. Según los panelistas, la pareja tuvo varias crisis cuando su hijo era más chico. Sobre el tema, Estefi Berardi se pronunció luego de que la conductora del programa la increpó: “¿Por qué estás tan antipática?”, le dijo. “A ella yo la veo más linda que nunca, está hermosa, eso se ve. Lo que puedo decir de ellos es que yo los quiero mucho a los dos”, confesó la amiga de la involucrada. Sobre la pareja, Berardi dijo que “son los dos re buena gente. Se quieren mucho y se respetan”.

Sobre la actividad de la expareja en redes sociales, la panelista indicó que es cierto que se dejaron de seguir: “A mí es una pregunta que no me paran de hacer en redes sociales. Yo no voy a responder por la vida de una amiga, que le pregunten a ella”. “Si vos subís fotos con tus parejas siempre y las eliminas, te van a preguntar”, sentenció Berardi sobre lo sucedido.

Ailén Bechara instagram

Sobre Ailén, para dar indicios de qué personajes se trataba, Majo contó que ella trabajó con los mejores conductores de la Argentina. “Yo sobre eso no voy a hablar porque es amiga mía”, anunció Estefi a lo que Majo le reprochó: “¿Vos hacés periodismo o amiguismo?”. “Que hable la protagonista”, respondió Estefi. Martino le preguntó si “tan amigas eran” y si “le estaba confirmando lo que tenía preparado para el programa”.

Ailén Bechara se animó y le mandó un mensaje al actor de Café con aroma de mujer

Es común que las casillas de mensajes de los famosos se llenen de halagos de los fanáticos. Fue el caso de Ailén Bechara, quien le envió un sentido mensaje a su actor favorito de la novela Café con aroma de mujer.

Ailén Bechara descubrió a William a través de la pantalla de Netflix mientras él encarnaba a Sebastián Vallejos, uno de los herederos de la productora de café más importante del país, siendo arrastrado finalmente por una apasionante historia de amor. Al igual que muchas otras personas, la exazafata de Guido Kaczka quedó cautivada por el carisma y la belleza del actor cubano. A diferencia de otros admiradores, Ailén decidió llevar su admiración del ámbito ficticio al plano real.

Fue así como se atrevió a enviarle un mensaje privado a través de las redes sociales. Un par de horas después, compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla que evidenciaba que él le había respondido. “Amaneciendo con una respuesta de William... Bueno... ¡Buen día!”, escribió sobre la foto. En la misma imagen, solo se podía apreciar la respuesta de él, donde expresaba: “Todo gracias a la gente, siempre”.