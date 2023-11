escuchar

Javier Milei se consagró presidente electo de la Argentina tras el balotaje de este domingo 19 de noviembre. La campaña del líder de La Libertad Avanza, que asumirá su cargo el 10 de diciembre, generó una oleada de opiniones enfrentadas en cuanto a sus propuestas y los famosos utilizaron las redes sociales para manifestar su festejo o decepción ante el triunfo del libertario. Tras unas declaraciones de Rubén “Dady” Brieva, en las que advirtió a los ciudadanos sobre la pérdida de la democracia, Yanina Latorre salió al cruce y apuntó contra el humorista.

“Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia”, advirtió Dady Brieva, en diálogo con los periodistas Cynthia García y Víctor Hugo Morales, en una entrevista radial días atrás. Y añadió: “No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo”.

Dady Brieva lanzó una advertencia tras los resultados en el balotaje 2023 que dieron el triunfo a Milei (Fuente: Gerardo Viercovich)

Ante las declaraciones del humorista, Yanina Latorre salió al cruce y protagonizó un contundente descargo contra Brieva. “Este pelot*** de Dady Brieva”, apuntó la panelista en El Observador 107.9. “Amor, no tenemos democracia hace mucho tiempo. Estamos manejados por La Cámpora y por Cristina [Fernández de Kirchner] hace mucho tiempo”, aseveró.

Acerca de la advertencia de Brieva sobre la posibilidad de “perderlo todo”, Latorre estalló: “¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perder todo porque no te va a contratar más nadie. No vas a ganar las fortunas que ganabas en las radios y canales kirchneristas”.

La panelista hizo referencia también a la pareja del humorista y apuntó contra ella de manera polémica: “Vos vas a perderlo todo. [Julia] Mengolini, los pauteros, los que viven del gobierno con los impuestos, tu mujer [Mariela Anchipi], que trabaja de panelista y que no tiene ningún talento. La tienen contratada porque es la mujer de un kirchnerista”.

El contundente descargo de Yanina Latorre tras el triunfo de Javier Milei como presidente de la Argentina

Luego de conocerse los resultados del balotaje 2023 de este domingo, en los que Javier Milei obtuvo el 55,69% de los votos frente al 44,3% de Sergio Massa, Yanina Latorre festejó en redes sociales. “Se fueron. Vamos, carajo”, escribió en su perfil de X (antes Twitter).

En su cruce contra Dady Brieva, la panelista manifestó su convicción con el resultado de las urnas. “Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos. Que se vayan a la salud, a la educación y al gasto público, y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de pauta, porque son todos millonarios los K”, sentenció.

Y llevó su discurso al terreno personal. “Vos sos [Diego] Brancatelli, viajás 50 veces al año y trabajás de panelista. Yo viajo un montón, pero me lo paga mi marido, que es exfutbolista. Con el sueldo que yo tengo de panelista, y eso que me va bastante mejor que a ustedes porque soy buena y tengo información, yo no puedo pagar todo lo que garpan ustedes”, siguió.

Yanina Latorre salió al cruce contra Dady Brieva Instagram @yaninalatorre

Latorre cerró: “Yo me enteré de los sueldos siderales que cobran ustedes, están por perder todo y por eso se quieren morir. Los argentinos ya perdieron todo: 140% de inflación, 50% de pobreza, [Massa] regaló nuestra guita a mansalva para que lo voten y no lo votaron. Triplicó el dólar en un segundo, nos endeudó peor. ¿De qué está hablando Dady Brieva? ¿Qué vamos a perder, lo que no tenemos? ¿O vas a perder vos los sueldos y la pauta del Estado?”.