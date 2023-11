escuchar

Durante las últimas horas, un nuevo escándalo se sumó a la lista de capítulos que componen la historia del fin de la relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt y el quiebre familiar que significó el divorcio, allá en 2019: trascendió un duro mensaje que Pax Jolie-Pitt, el segundo hijo de la pareja, publicó en el 2020 en su cuenta de Instagram con motivo del día del padre. “ Has demostrado ser una persona terrible y despreciable ”, escribió en ese momento el joven, entre otras tantas cosas. Y si bien el actor se llamó a silencio, desde su entorno dieron algunas señales sobre cómo atraviesa la estrella de Hollywood este momento.

Mientras el silencio de Pitt se volvió llamativo e incluso hubo quienes aseguraron que estaba deprimido y frustrado por lo sucedido, una fuente cercana al protagonista de Bastardos sin gloria le explicó al portal PageSix que la realidad está muy lejos de esa situación. “ Es simplemente desafortunado que la gente siga intentando involucrar a los niños en estas cosas ”, explicó alguien cercano a Pitt al medio estadounidense. “Han sido siete largos años y es lamentable que la gente plantee innecesariamente cuestiones de un pasado tan lejano sin tener en cuenta el impacto que tiene en toda la familia”.

Pax Jolie-Pitt y Brad Pitt, en pie de guerra

Además de hablar de manera puntual del mensaje de Pax que se dio a conocer dos años después de su publicación original, la fuente explicó que Pitt nunca hizo referencia a sus hijos en los medios cada vez que habló de su divorcio de Angelina Jolie o de su batalla por la custodia, y que seguirá guardando silencio.

El mensaje de Pax

Las palabras que Pax le dedicó a su padre en su cuenta de Instagram hace dos años, en el marco del día del padre, volvieron a encender la mecha de un conflicto que no parece tener fin. Según publicó el diario The Daily Mail, el joven que Jolie adoptó en Vietnam en 2007 cuando tenía 3 años de edad y al que le dio el nombre de Pax Thien, descargó toda su furia en una publicación que escribió cuando tenía 16 años. “ ¡Feliz Día del Padre a este imbécil de clase mundial! Tú, una y otra vez, has demostrado que eres una persona terrible y despreciable ”, arrancó el joven su historia.

“ No tenés ninguna consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos pequeños, que tiemblan de miedo en tu presencia ”, agregó en relación a sus hermanos Maddox, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne. “Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia, porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho las vidas de las personas que más cerca están de mí un constante infierno . Puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día. Así que... ¡Feliz día del Padre, ser humano jodidamente horrible!”, cerró su descargo.

Pax Thien Jolie-Pitt en una foto del 2021 Getty Images

El mensaje, que Pax le escribió al actor en la cuenta privada que usa de manera exclusiva con sus amigos y la gente de su entorno, estaba acompañado con una foto de Pitt con un premio Oscar. Como antecedente, cuatro años antes de esas palabras, los dos protagonizaron el escándalo donde el intérprete de Había una vez... en Hollywood fue denunciado por haber agredido en un jet privado a Jolie y a dos de sus hijos. Una fuente que habló con la revista People dijo sobre aquel episodio que Pitt supuestamente estaba borracho y Maddox había defendido a su madre.

La estrella de El curioso caso de Benjamin Button comparte a sus seis hijos con Jolie, quien lo acusó de abusar física y verbalmente de ellos durante un viaje en avión en 2016. En documentos judiciales obtenidos por Page Six en octubre de 2022, Jolie, de 48 años, afirmó que su exmarido “estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara”, mientras que a ella “la agarró por la cabeza y la sacudió”. Además, el FBI lo investigó por presunto abuso infantil, pero decidió no presentar cargos penales.

Angelina Jolie posa con sus hijos Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt y Knox Jolie-Pitton en la alfombra azul de Eternals, en 2021 TOLGA AKMEN - AFP

La relación de Pitt con sus hijos volvió al centro de la escena cuando, la semana pasada, Zahara se abstuvo de usar “Pitt” en su nombre durante su incorporación a la hermandad Alpha Kappa Alpha en Spelman College. En cambio, se presentó como “Zahara Marley Jolie”. En 2021, Us Weekly informó que Maddox tampoco usa Pitt como apellido en documentos que no son legales. “ Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, algo que Angelina ha dicho que no apoya ”, aseguró una fuente al medio. Jolie y Pitt estuvieron casados legalmente entre 2014 y 2019 después de estar juntos en 2005.

