Al aire: Darío Barassi explotó contra sus compañeros de 100 argentinos dicen

Darío Barassi se descolocó y abandonó el estudio en medio de 100 argentinos dicen, el programa que conduce por eltrece. El problema surgió cuando se enteró de que no había sido incluido en un grupo de WhatsApp que armaron sus compañeros de trabajo.

“¿Cuál es el grupo de WhatsApp más pesado?”, inquirió el presentador a una participante a modo de consigna. A lo que la joven respondió sin dudar: “El del trabajo”. Esta respuesta llevó a Barassi a preguntarse: “¿Yo tengo grupo del trabajo? Ah no, no tengo”.

Y consultó: “¿Hay un grupo acá?”. La “Colo”, una de las productoras del programa, asintió. Y el conductor reprochó: “¿Por qué no me pusieron?”.

Darío Barassi perdió los estribos en 100 argentinos dicen - Fuente: eltrece

“No entiendo, ¿por qué no estoy en el grupo de WhatsApp de 100 argentinos?”, indagó Barassi. Desde la producción, le contestaron haciendo referencia a Monchi Balestra, quien reemplazó a Darío cuando tuvo coronavirus. “Sacalo a Monchi y agregalo a Darío”, pidió el presentador. Y agregó con sarcasmo: “No, qué va a estar él. Debe ser el administrador”.

Lejos de dejar el tema ahí, Barassi dejó el centro del estudio y se acercó a la productora para pedirle que le muestre el supuesto grupo de WhatsApp en el que no estaba incluido. Para su sorpresa, existía de verdad. “Como vos no trabajás, no te pusieron”, le dijo camarógrafo al conductor.

“Quiero saber quiénes son todos los que están. A ver. Se llama ’100 AD’. Ah mirá, se mandan bebitos, gif, stickers…”, comentó Barassi mientras leía los chats e intentaba conocer los integrantes del grupo. “Agus, Mariano, Anto, Facu, Esteban, Fede”, enumeró.

Hasta que uno de los nombres le hizo ruido: “¿Gisella de vestuario está en este grupo?”. Lo que “La Colo” justificó: “Sí, manda los mejores stickers del mundo”. Frente a esto, Barassi aprovechó para hacerle un reproche a la vestuarista: “Decile que se ponga a trabajar a esa, me queda chico el saco y ella mandando stickers”.

Finalmente, el conductor se dirigió a otra de las productoras del programa y le pidió: “Agregame y me salgo Luli, en serio te lo digo”.

LA NACION