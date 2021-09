Alberto Cormillot habló del caso de Francisco Benítez e hizo una confesión: “Yo era tartamudo”

El domingo se vivió con emoción la final de La Voz Argentina (Telefe), donde resultó ganador Francisco Benítez, el joven de 22 años que padece un trastorno de dificultad en el habla que no se manifiesta cuando canta. En este marco, el doctor Alberto Cormillot analizó su caso y sorprendió con una confesión personal: “Cuando empecé en televisión yo era tartamudo”.

Invitado en Intrusos (América), el nutricionista habló sobre la historia de superación de Benítez, quien desde que era un niño sufre un trastorno de fonación. Cuando le consultaron cómo era posible que al cantar desaparezca por completo la tartamudez en el caso de Francisco, Cormillot señaló que se trata de algo “habitual”.

“Lo logra porque tiene la letra muy bien estudiada, y cuando tenés muy practicado el texto, y lo repetís muchas veces en una tonalidad se puede conseguir la fluidez; a diferencia de una conversación espontánea como un saludo, que por más que practiques mil veces ‘hola, como estas’, al ser algo del momento es más fácil que se manifieste”, detalló.

Alberto Cormillot reveló que tenía dificultades de habla: "Era tartamudo cuando arranqué en la tele" - Fuente: América

Luego brindó un ejemplo de su propia experiencia: “Cuando yo empecé a trabajar en televisión era tartamudo, quizá no era tan tartamudo, pero tenía tartamudez y había ido a foniatras”. En este sentido, aseguró que cuando debutó en Buenas tardes, mucho gusto en Canal 13 se enfrentó al desafío de resumir una columna médica en cinco minutos exactos.

“Los domingos estudiaba y grababa todo lo que iba a decir hasta meterlo en ese tiempo, y la conductora, Annamaría Muchnik, tenía el cuestionario con las respuestas exactas que le iba a dar”, reveló. De esa manera consiguió que su dificultad en el habla no quedara en evidencia, y enfatizó que no podía cambiar ni una sola línea de su libreto durante sus primeras participaciones.

El joven cordóbes de 22 años ganó La Voz Argentina, como finalista del team de Soledad Pastorutti Telefe

Además comentó que existen “palabras que chocan” al hablar, por sus sonidos, y aprendió a no combinar las que le resultaban más difíciles. “La causa es cierta disfunción en las conexiones neurobiológicas, y en muchos casos tiene recuperación con fonoaudiología; yo ya tengo incorporado de manera automática cómo hablar más fácil”, recalcó.

La emoción de Francisco Benítez tras ganar La Voz Argentina

El cordobés Francisco Benítez se consagró ganador de La voz argentina 2021 Twitter: @lavozargentina

Benítez, por su parte, había contado en el reality de canto que hubo momentos muy difíciles de su vida, y llegó a sentirse deprimido por las burlas de los demás. “Amo cantar y eso es lo que quiero, cantar; el arte salva vidas y a mí la música me salvó, era con lo único que me hacía sentir paz”, expresó en el programa de Telefe que llegó a su fin el domingo.

“Lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente”, dijo en su primera presentación en las audiciones a ciegas. Y confesó: “Me anoté para sacar este miedo que tenía acá adentro, no me anoté con la idea de ganar y quedar, sino de poder irme a casa bien, animándome”. Su talento y carisma lo llevaron a ser el más votado por el público, y consagrarse como “la nueva voz argentina” de 2021, sumado a un premio de 1.500.000 pesos.

LA NACION