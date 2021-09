Cuánto deberá pagar de impuestos Francisco Benítez tras ganar $1.500.000 en La Voz Argentina

En la noche del domingo, Francisco Benítez salió campeón de la tercera edición de La Voz Argentina (Telefe). El artista cordobés se llevó una suma de $1.500.000, un televisor LED y la posibilidad de grabar su primer disco solista. Ahora bien, el misterio que sugirió es cuánto dinero deberá pagar el ganador en impuestos a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por este premio.

El integrante del team de Soledad Pastorutti, sacó el 44,3% de los votos; superando a Luz Gaggi, que quedó segunda con el 27,9%; y a Nicolás Olmedo y Ezequiel Pedraza, que se ubicaron en el tercer y cuarto puesto respectivamente.

Según adelantó Marley antes de dar a conocer la decisión del público, del primero al cuarto puesto, todos los participantes se llevaron un LED TV. Además, el cuarto lugar, se ganó $200.000; el tercero $300.000; el segundo $50.000 y el primero $1.500.000.

Cuáles son los premios que se llevaron del primero al cuarto puesto en La Voz

En las dos ediciones anteriores del certamen, además de la oportunidad de grabar un disco, el primer ganador, Gustavo Corvalán, se llevó en 2012 un premio de $50.000, mientras que el último campeón antes de Benítez, Braulio Assanelli, obtuvo en 2018 una suma de $500.000.

¿Cuánto deberá pagar de impuestos?

Gabriela Russo, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA), explicó a LA NACION que Benítez no deberá pagar el comúnmente llamado Impuesto a los premios, ya que “la Ley del Impuesto a los Premios de Juegos de Sorteo y Concursos Deportivos (Ley N°20630) comprende a los beneficios económicos que se obtienen en participaciones donde el azar juega un papel preponderante”.

Sin embargo, el monto recibido por el ganador de La Voz Argentina podría ser alcanzado por el Impuesto a las Ganancias, que es del 35% (lo que se traduce en una suma de $525.000) si cumple con determinadas condiciones. Según detalló la también subsecretaria de Graduados en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, “en el caso de los concursos en los que se destaca una aptitud del o la participante, hay que analizar si desarrolla habitualmente la actividad por la que obtiene el premio”.

Y explicó: “De tratarse de una persona que se dedica al canto (en un local gastronómico, eventos, etc.) el premio obtenido forma parte de los ingresos ganados en ejercicio de su actividad y quedan alcanzados por el Impuesto a las Ganancias o bien forman parte de un ingreso bruto devengado en el monotributo”.

En el segundo caso, Russo indicó que “el monotributo para ese monto como mínimo será Categoría F, que implica un impuesto integrado de $3238,03 y una cuota total mensual de $6271,46″.

Pero si la persona no se gana la vida con la actividad que la consagró ganadora del concurso, “no se produce el factor habitualidad que requiere el objeto del Impuesto a las Ganancias y tampoco formaría parte de los ingresos computables en el Régimen Simplificado”, agregó Russo. Por lo que quedaría exenta de estos impuestos.

El caso de Benítez no aplicaría con ninguna de las condiciones para pagar los impuestos detallados anteriormente, ya que el cordobés trabaja en una cooperativa de energía eléctrica en la localidad de Colonia Tirolesa y se gana la vida con la música. A su vez, la titular de CPCECABA indicó que “por tratarse de una participación a título gratuito, tampoco está alcanzada por IVA ni IIBB (ingresos brutos)”.

Esta realidad podría cambiar cuando el ganador de La Voz decida en qué invertirá su premio. “Cabe destacar que, de conservar o invertir las sumas obtenidas podrán formar parte del patrimonio al cierre del ejercicio y, de corresponder, estarán alcanzadas por Bienes Personales”, adelantó la profesional. En este caso, según detalló el mínimo no imponible es de $2.000.000, la alícuota hasta $3.000.000 es de 0,5%.

Teniendo en cuenta esta información, se puede concluir que si Benítez no tiene declarado a su nombre ningún otro bien, más allá del premio, tampoco sería alcanzado por el impuesto por Bienes Personales, por lo que no debería pagar ningún impuesto por el premio.

Aunque, si la producción de Telefe le paga el monto ganado a través de un cheque, sí deberá abonar el impuesto al cheque, que es del 0,6%, lo que representaría una suma de $9000.

Sobre Francisco Benítez

El ganador de La Voz Argentina tiene 22 años, nació en Colonia Tirolesa, un pueblo de Córdoba ubicado a 27 kilómetros al noreste de la capital provincial. Trabaja en una cooperativa de energía eléctrica, está en pareja y acaba de ser padre.

Luego de obtener más de dos millones de votos del público en la noche del domingo, el integrante del team de La Sole se mostró sorprendido y tuvo que pedir disculpas porque no podía expresar lo que le pasaba. “La verdad, la verdad... perdón, perdón”, dijo emocionado.

El artista tiene tartamudez desde los seis años, un trastorno que conlleva problemas frecuentes con la fluidez normal del habla. Sin embargo, encontró su refugio en la música, ya que cuando canta una canción no experimenta esta condición.

Francisco Benítez fue elegido por el público para ser el finalista de La Voz Argentina 2021

“No lo puedo creer, la verdad no me lo esperaba”, asumió el flamante campeón apenas le salieron las palabras. Luego, aprovechó para reconocer el trabajo de sus compañeros: “Este premio se lo quiero dedicar a cada uno de los participantes. Yo sinceramente no me considero un ganador, todos los que pasamos acá somos ganadores por haber estado acá. Se lo dedico también a mi familia”, agregó.

