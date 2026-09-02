Alejado de las novelas y apasionado por la construcción: así es el presente de Sebastián Estevanez a los 55 años

El nombre de Sebastián Estevanez siempre estuvo asociado con la actuación. Protagonizó telenovelas icónicas, desde Amor en custodia y Herencia de amor hasta la inolvidable Dulce amor con Carina Zampini. Sin embargo, tras formar parte del elenco de Separadas, ficción que finalizó abruptamente durante la pandemia, dio un paso al costado y se alejó de los medios. En los últimos años su vida cambió radicalmente: sufrió un accidente doméstico que casi le desfiguró la cara y se estableció en el rubro de la construcción, ayudando a Marley a hacer su casa.

En agosto de 2020, mientras cumplía la cuarentena con su familia en su casa de Tigre, Sebastián Estevanez decidió prender una estufa a leña para calentar el hogar. Sin tomar conciencia del peligro y como pensó que el fuego estaba apagado, usó un bidón de alcohol. Sin embargo, cuando lo arrojó a la chimenea, sintió una explosión. Las llamas alcanzaron su rostro, pelo y cuerpo. “Me prendí fuego”, admitió recientemente en Otro día perdido (eltrece).

En pandemia, Sebastián Estevanez sufrió graves quemaduras tras intentar prender un hogar a leña con alcohol (Foto: Instagram @sebastian.estevanez)

A pesar del dolor extremo que sentía, debido al contexto de pandemia, decidió no ir al hospital: “Tenía que elegir. O me moría quemado o de coronavirus”. ¿Cómo empezó a calmar el dolor? Mientras esperaba a la ambulancia, recurrió al agua y una crema que tenía en la heladera. Cuando los médicos llegaron, lo primero que hizo fue pedirles algo que lo aliviara, puesto que tenía la cara roja y el sufrimiento era extremo. “Tenía miedo de morirme del dolor”, admitió. A medida que lo curaban, empezó a tranquilizarse y logró comunicarse con un amigo cirujano plástico que fue el encargado de ayudarlo durante su larga recuperación.

Sebastián Estevanez recordó el grave accidente doméstico que sufrió en pandemia

Este episodio fue un punto de quiebre en su vida, puesto que, si bien sufrió graves quemaduras, siempre fue consciente de que la situación pudo haber sido mucho peor. Afortunadamente, tuvo los recursos para poder tratarse el rostro, el cual durante años fue su carta de presentación ante el mundo.

Y si bien a Estevanez siempre se lo asoció como el galán de las telenovelas, lleva seis años completamente alejado de la ficción y abocado a vivir el sueño que tuvo desde pequeño. “Estoy dedicado a la construcción. No soy obrero, pero me encantaría serlo”, sostuvo en una entrevista con Todo pasa (Urbana Play) hace un par de semanas. “Lo ayudé a Marley a que haga su casa”, reveló y explicó que fue el encargado de asesorarlo sobre dónde comprar insumos y a qué personal contratar: “Le fui armando los equipos de laburo. Es una especie de producción general lo que hago”.

Sebastián Estevanez dejó la actuación para dedicarse a la construcción @sebastian.estevanez

Aunque reconoció que extraña “muchísimo” actuar, admitió que “sería muy difícil” complementar su trabajo actual con las largas jornadas de grabación. Y lo cierto es que la construcción siempre fue uno de sus mayores sueños y, una vez que empezó a ver la posibilidad de hacerlo realidad, supo que quería darle a sus clientes la mejor experiencia posible para que recomendaran su trabajo.

Sebastián Estevanez contó detalles de su trabajo en el rubro de la construcción

Si bien muchos se sorprendieron al conocer cómo es la vida de Estevanez hoy, a los 55 años, lo cierto es que, aunque se mantuvo un poco silenciosa, nunca fue un secreto. “Mi primera casa se la compré a mi mamá, que justo se acababa de separar de mi viejo. La reformé toda y la vendí. Después compré una casa en Vicente López, la refaccioné y la volví a vender”, contó en junio de 2025 en diálogo con ¡Hola! Argentina. “Con el tiempo empecé a ayudar a mis amigos con las reformas y así seguí durante veinte años, y lo hice a la par de la actuación. La verdad es que siempre me gustó todo lo que tiene que ver con negocios inmobiliarios y es lo que hago hoy”, reveló.