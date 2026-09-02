Santi Talledo presentó a su novio: quién es el influencer Carlos Capelli

Una vez más, el equipo de Nadie dice nada (Luzu TV) volvió a tener un encuentro inolvidable con sus fanáticos. El martes 1 de septiembre, Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Martín Garabal, Momi Giardina, Ángela Torres, Marcos Giles y Santiago Talledo se subieron al escenario del Movistar Arena e hicieron de todo: actuaron, bailaron, cantaron y disfrutaron de un divertido y ocurrente mano a mano con su público. Pero, sin duda, uno de los momentos más especiales de la velada tuvo como protagonistas a dos enamorados. Con un beso y una declaración de amor, el ex Patito Feo presentó a Carlos Capelli, su novio.

Vestido con un traje bordó, camisa blanca y zapatos de charol, Talledo interpretó, con la banda en vivo, una canción de amor. En un momento bajó del escenario y empezó a caminar por el pasillo que dividía el sector de la platea. Finalmente, se paró al lado de un joven de remera negra y pantalón blanco sentado en la quinta fila. Se miraron por unos segundos, teniendo una conversación telepática, un intercambio de miradas sobre lo que estarían próximos a hacer, y llegaron a una decisión unánime: el joven se paró y terminaron dándose un breve pero apasionado beso frente a toda la audiencia, que rápidamente comenzó a gritar de emoción.

Talledo y su novio se dieron un apasionado beso en el Movistar Arena (Foto: Captura de video)

Más tarde, Talledo compartió el escenario con Occhiato, quien no tardó en preguntarle si su novio sabía que iba a tener lugar semejante declaración de amor. “Yo le dije: ‘Me voy a acercar’”, comentó divertido. “Pero bueno, estoy muy enamorado, te digo la verdad”, admitió, mientras todo el Movistar Arena aplaudía animadamente.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y los usuarios de las redes sociales celebraron esta nueva relación. “Me muero, qué hermosos”; “Se merece el verdadero amor”; “Se te dio, Santi, te amo”; “Lo que amo esta pareja, no entienden”; “Que seas muy feliz, Santi. ¡Sos todo lo que está bien!“, fueron algunos de los comentarios que dejaron. Pero, ¿quién es el nuevo novio de Santiago Talledo?

El novio de Santi Talledo se llama Carlos Capelli, es tiktoker y acumula más de 5 millones de Me Gusta (Foto: Instagram @carloscapellii)

Se trata de Carlos Capelli, un influencer con gran presencia en redes sociales. Su plataforma de preferencia es TikTok, donde aparece como “CarliCa”. Tiene 222 mil seguidores y 5,5 millones de “Me gusta”. “No hay tal constancia, prometo no desaparecer parte mil”, reza la descripción de su perfil, con el emoji de una copa de vino. Sus videos rondan entre las 300 y las 900 mil reproducciones, mientras que el primero, que data de abril de 2023, acumula casi cinco millones. Su contenido combina el humor con anécdotas personales y reseñas de comidas.

En su cuenta de Instagram el influencer tiene fotos de sus viajes por el mundo (Foto: Instagram @carloscapellii)

Justamente el 9 de julio se grabó antes de tener una cita y, tras las recientes revelaciones, los usuarios especularon con que la grabación pudo haber sido previa a un encuentro con Talledo, lo cual evidenciaría que el vínculo lleva por lo menos dos meses.

Carlos Capelli hablando en TikTok sobre su cita

Asimismo, el joven también tiene presencia en Instagram, donde tiene publicaciones de sus viajes por el mundo, desde Portugal hasta Italia y Grecia, sus visitas a Córdoba, Pinamar y la Patagonia Argentina, así como también de sus reuniones con amigos.