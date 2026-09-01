Quién se fue de Gran Hermano este lunes 31 de agosto

La competencia de Gran Hermano Generación Dorada entró en su etapa decisiva y cada gala de eliminación se vuelve clave de cara a la final. La emisión del lunes 31 de agosto dejó definido un nuevo escenario, teniendo en cuenta que una participante dejó la casa, generando revuelo en esta etapa del juego.

En esta oportunidad, el mano a mano quedó protagonizado por Jennifer “Pincoya” Galvarini Torres y Yisela “Yipio” Pintos, dos jugadoras que habían mantenido una relación cordial durante buena parte del reality, pero que en los últimos días atravesaron fuertes tensiones y terminaron enfrentadas.

Finalmente, Pincoya fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público. La chilena recibió el 58,1% de los votos y perdió el versus frente a Yipio, que obtuvo el 41,9%. De esta manera, quedó afuera en la 28° gala de eliminación, después de permanecer 189 días dentro de la casa.

Pincoya fue eliminada de Gran Hermano Generación Dorada (Captura: Telefe)

Cabe destacar que la relación entre las dos participantes había cambiado por completo en los últimos días. Tuvieron varios cruces a los gritos y Yipio acusó a Solange Gómez Abraham de haber influido en el quiebre. Pincoya, por su parte, terminó de distanciarse de Yisela después de considerar que no la había defendido durante el conflicto que terminó con la expulsión de Steffany “Campanita” Pereira.

A pesar de la tensión, Yipio tuvo palabras de elogio para Pincoya durante la gala, cuando Santiago del Moro les preguntó cómo vivían el enfrentamiento. Antes de conocer el resultado, la chilena recibió el apoyo de Solange Gómez Abraham, Yanina Zilli, Luana Fernández y Mariela Prieto. Yipio, en tanto, fue respaldada por Charlotte Caniggia, además de las visitas Titi Tcherkaski y Sebastián Cola.

La votación modificó el escenario de cara a la final (Captura: Telefe)

La gala también dejó un récord para el reality, teniendo en cuenta que el conductor informó que se superaron los 13 millones de votos, una cifra histórica para una instancia de eliminación que no corresponde a la final.

Pincoya ya había tenido una destacada participación en Gran Hermano Chile, donde en 2023 alcanzó el tercer puesto después de 168 días de encierro. En esta edición argentina volvió a convertirse en una de las figuras del reality, aunque esta vez quedó afuera a pocos pasos de la final.