Alexis Puig fue internado de urgencia y generó preocupación: “Parálisis facial y dengue”

El periodista Alexis Puig, especialista en cine y conductor del programa Clásico de los Clásicos, el cual se emite por la radio Rock & Pop, debió ser internado de urgencia tras retornar de México, más específicamente de Playa del Carmen, donde asistió a la entrega de los Premios Platino.

Al regresar al país, Puig empezó a sentir un fuerte malestar en su cuerpo que se agravó en los últimos días causándole una parálisis facial. De inmediato, el periodista fue trasladado al sanatorio de Los Arcos, donde recibió atención médica para estabilizar los síntomas. Cuando su salud empezó a mejorar, el periodista contrajo dengue y eso llevó a los profesionales médicos a inyectarle medicación intravenosa.

Alexis Puig debió ser trasladado de urgencia al sanatorio Los Arcos Instagram @alexispuig

Fue el mismo Puig quien acudió a su cuenta de Instagram para publicar una historia y así desactivar cualquier presunción sobre los hechos. “Se complicó la cosa”, aclaró, con letra mayúscula. Acto seguido, en una reacción ante este contratiempo, sentenció: “Igual la vamos a pelear”.

En dicha imagen, el periodista muestra cómo le inyectan la medicación pertinente para su tratamiento y, a su vez, en otra imagen, mostró cómo su esposa, Luciana Méndez, asistió al lugar para hacerle compañía en este momento de sosobra.

Alexis Puig recibió contención de su esposa Luciana Méndez Marin Federico (Redactor Periodismo de Interes)

“Con mi superheroína haciéndome el aguante”, aseguró Puig, quien estrechó su mano con la de Méndez y así dieron una clara muestra de unión para salir adelante. Por su parte, Victoria Puig, hermana del periodista, también subió una postal de ambos en una muestra de apoyo necesaria para superar este mal trago.

A raíz de este evento, Puig dialogó con Paparazzi y explicó cómo es su actual cuadro de salud: “Sufrí media parálisis facial por estrés. Y se me complicó porque me agarró dengue. Me internaron porque volaba de fiebre y no sé hasta cuándo voy a estar”, explicó brevemente.

Luciana Méndez mostró cómo es el interior de la habitación donde está internado Alexis Puig

Por su parte, Méndez acudió al humor para descontracturar este momento y, mediante sus redes sociales, subió dos fotos donde mostró cómo era el baño de la habitación y también el outfit que usó para alojarse en el lugar, a la espera que le den el alta a su marido.

Puig y Méndez se conocieron por intermedio de amigos y sintieron un rápido flechazo que pronto se transformó en una relación formal. Tras un año de idilio, en mayo de 2023, ambos sellaron su compromiso en un Registro Civil situado en la zona de Palermo, donde asistió el círculo íntimo de los dos protagonistas.

El periodista Alexis Puig y su esposa, Luciana Méndez Gerardo Viercovich

En lo que parecía una ceremonia donde abundaba el amor y la felicidad, Méndez empezó a mostrarse irascible ante una gran cantidad de medios presentes. A raíz de ello, el periodista, quien se especializa en temas relacionados con películas y series, aclaró: “Ella está un poco nerviosa por todas las cámaras, no está acostumbrada al acoso de las cámaras. Se sintió agobiada”, sentenció sobre un hecho que fue una pequeña mancha de un día festivo. Luego de este hecho confuso, la celebración continuó por las vías normales y los dos protagonistas se prestaron para sacarse fotos ante las cámaras.

