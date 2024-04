Marixa Balli volvió a LAM y relató el calvario que vivió con su salud: “Fue algo que me superó”

Escuchar

La semana pasada, Ángel de Brito comentó al aire de LAM (América TV) que Marixa Balli estaba con una fuerte infección en la garganta, por lo que debió ausentarse del programa. Sin embargo, este martes, la empresaria y panelista del ciclo de espectáculos retomó sus responsabilidades y relató cómo fueron sus horas más complejas.

Balli fue atendida en el Hospital Italiano a raíz de un dolor de garganta que rápidamente se transformó en una infección y que poco a poco se trasladó hacia la cabeza. En un principio se especuló con que volvería a LAM el lunes, pero su regreso se retrasó un día más.

Desde el sillón del estudio, la angelita le agradeció a sus compañeras y al conductor por los mensajes de apoyo y procedió a describir en detalle el calvario que atravesó. “Yo pensé que solo era dolor de garganta, porque empecé con mucho dolor, pero después fue subiendo y subiendo, hasta que me abarcó toda la cabeza y me llegó hasta la mitad de la espalda, y quedé dura”, comenzó.

“Estuve con muchísimo dolor y bueno, con una gran infección. La orejita estaba colorada, explotada. Cuando me empezaron a ver y te chequean los dos oídos, estaba muy mal. Muy mal”, agregó.

Marixa Balli relató como vivió las peores horas tras una infección en la garganta (Fuente: Captura de Video/América TV)

Luego de ello, hizo hincapié en el drama que pasó en su primera atención: “Estuve cuatro horas en la guardia. Todo el mundo estaba mal, gente con el suero… Fue muy desagradable entrar con el barbijo y que la gente me viera. Pero hay que cuidarse, no sabés quién tenemos al lado y qué tiene, porque está todo mal”. Además, criticó la mala atención: “Está todo colapsado, no me atendieron bien. No te escuchan, o sea, te revisan bien, pero después es un trato que Dios mío. Pagás una obra social promedio y te sentís totalmente destratado. Realmente enfermarse en este momento es desagradable porque te sentís desprotegido”.

Acerca del procedimiento que recibió, Balli comentó: “Me inyectaron, pero me descompensó la medicación. No estaba bien. La verdad es que aprendí con esto, que me tienen que dar todo inyectable porque no soporto las pastillas… Al segundo día me descompensé peor. La pasé sumamente mal”.

Según explicó Marixa, hace mucho que no vivía una cosa así, incluso desde su accidente que la dejó inmovilizada por un tiempo. “Estuve en reposo absoluto, me chocaba con las paredes si quería ir al baño. No encontraba la posición, el calor del oído. No podía dormir, hace años que no paso un momento tan desagradable”, dijo.

Marixa Balli criticó la atención médica que recibió y destacó que sus primos le resolvieron su problema desde Corrientes (Fuente: Captura de Video/América TV)

“No sé si compararlo con el accidente porque fue diferente, pero digo el dolor de cuando me cocían la cabeza y todas mis heridas sin anestesia, bueno, la pasé peor (...) Tengo una capacidad para soportar el dolor que a veces no sé si lo que me está pasando es doloroso o no, porque mi capacidad de tolerar me la dicen los médicos. Pero esto fue algo que me superó porque se me inflamó toda la cabeza. De este lado estaba divina [el derecho], y de este parecía que se me iba a explotar el cerebro [el izquierdo]”, describió.

Hacia el cierre volvió destacar que los medicamentos en un principio no le solucionaron el problema y que solo le recetaron pastillas, pero que con ello no le bajó la inflamación: “Después, tuve que volver a la guardia (...) Ahora voy a buscar un especialista para todo, porque fui a otra guardia luego de unos días y me dijeron que estaba divina. Estuve 14 días con esto (...) Entonces llamé a mis primos que son todos médicos y desde Corrientes me dijeron qué me tenía que inyectar y ahí empezó la cabeza a desinflamarse”.