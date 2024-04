Con un posteo, Lali Espósito respaldó la marcha en defensa de la educación pública

Escuchar

Desde que Javier Milei asumió como presidente de la Nación, varios artistas se proclamaron en contra de sus políticas de ajuste, pero lo que acaparó la atención de la opinión pública fue la pelea vía X entre el mandatario y Lali Espósito, quien hasta el día de hoy muestra su postura. Desde este lunes al mediodía, miles de estudiantes, docentes, referentes de la oposición y dirigentes sindicalistas se reunieron en el Congreso y Plaza de Mayo para reclamar la ampliación del presupuesto en la educación pública. Ante eso, la artista se refirió a esta movilización.

A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene 12.1 millones de seguidores, la intérprete de “Disciplina” compartió una ilustración de @piladibujito del Escudo Universitario Federal que, según indicó la autora, “reversiona metáforas y alegorías de varios escudos universitarios a lo largo del país”.

Lali Espósito compartió un posteo para defender la marcha universitaria de este martes (Foto: captura Instagram)

La última vez que la cantante y el mandatario se cruzaron fue a mediados de febrero, cuando éste la rebautizó “Lali Depósito” al acusarla de cobrar 350.000 dólares por un show en La Rioja. Tras esto, Lali escribió una extensa carta en X, donde terminó invitándolo a ver uno de sus shows, sin embargo, él no dio el brazo a torcer.

Pero la novia de Pedro Rosemblat no fue la única en hacer pública su postura. La actriz Julieta Zylberberg publicó una serie de imágenes en las que recordó su paso por el Colegio Carlos Pellegrini. “Nuestros días en el Carlos Pellegrini. Nuestra escuela. El año en que egresamos y en el reencuentro 20 años después. Me dio a mis amigas que amo, me dio muchísimos conocimientos, los mejores profesores. Pero también me mostró el país en el que vivo, las diferentes realidades que coexisten, me enseñó de empatía, y me enseñó a luchar por lo que es nuestro. Viva la educación pública, viva la UBA. Nos quieren brutos y dominados, no permitamos que eso pase”, escribió en su Instagram.

Julieta Zylberberg sobre la marcha en defensa de la Universidad Pública (Foto: captura Instagram)

Por su parte, Esteban Lamothe, expareja y padre de su hijo, compartió una imagen con la frase: “No tengo título universitario, pero banco la universidad pública”.

Esteban Lamothe, otro de los famosos que se sumó a la defensa de la marcha (Foto: captura Instagram)

Mientras que la periodista Victoria Garabal publicó una serie de fotografías que describieron su paso por la Facultad de sociales de la UBA. “A fin del año pasado me dieron mi título de Licenciada en Comunicación Social en @socialesuba y nada me puede dar más orgullo. Fue el lugar donde me formé en el sentido más amplio de la palabra, donde entendí que era lo que me gustaba, donde encontré profesoras y profesores que me motivaron a seguir, un montón de amigos que hoy son colegas y sobre todo donde entendí lo valioso que es tener una educación pública, gratuita y de calidad. Que forr*** tenés que ser para ponerla en cuestionamiento”.

Dalma Maradona respaldó la movilización (Foto: captura Instagram)

Dalma Maradona también se sumó a la causa desde sus redes sociales. “Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante 5 años y recibirme ahí. Igual, ¡no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla! En este caso, orgullosa de haber sido parte”, sostuvo.