Alfa reveló el rol que tuvo Suki Waterhouse, la novia de Robert Pattinson, para lograr su foto con el actor

escuchar

Robert Pattinson, el actor de la saga Crepúsculo y el actual Batman de la pantalla grande, anduvo por Buenos Aires este fin de semana. Y, pese a manejar un muy bajo perfil, el intérprete no pudo evitar saltar a las redes sociales y ser noticia por algo muy particular: su encuentro con Walter Santiago, el singular exparticipante de Gran Hermano conocido como Alfa.

El concursante del reality se encontró al actor en un bar de San Isidro, se sacó una foto con él y la subió a su cuenta de Instagram. Este domingo, en La Peña de Morfi (Telefe), el exhermanito contó cómo hizo para conseguir esa fotografía con esa megaestrella internacional. Algo difícil de obtener, ya que el actor se mantuvo lejos de los focos de sus fanáticos durante su visita a la Argentina.

Qué le dijo Alfa a Robert Pattinson para sacarse una foto con él

Alfa conversaba con Jey Mammon, co-conductor de La Peña de Morfi, sobre la fama que había conseguido gracias a la casa de Gran Hermano. Entonces, luego de contar que recientemente se sacó una foto con Sergio “Kun” Agüero, el participante del reality, arrancó con su anécdota con Pattinson: “La de ayer con Batman fue mortal”.

“¿Te cruzaste con Batman?”, preguntó el conductor, sorprendido. “Sí”, contó Santiago, y añadió: “Ayer, en Pepino, uno dice: ‘Llegó Batman’. Yo pensé que era un cantante de reguetón, ¿viste que está el Duki, Bad Bunny, un cantante nuevo. Me quedo mirando... ¡Y era Batman!”.

Alfa de Gran Hermano compartió una foto con Robert Pattinson Instagram @alwa_wal

“Robert Pattinson”, aclaró entonces la locutora del programa, Eugenia Quibel, mientras en pantalla aparecía la fotografía de Alfa con el artista británico que hoy brilla en Hollywood. “No puedo creer lo que estoy viendo”, exclamó entonces Mammon.

“Un amigo mío de Pepino me dice: ‘Es el de la serie Crepúsculo’, El tipo muerto, no lo podía creer, y me dice: ‘Pero no te acerques, porque no habla con nadie el tipo, no se saca una foto con nadie’. Ya se va a sacar una foto conmigo”, continuó su relato Alfa, mientras el anfitrión del ciclo aclaraba que había pensado que el exhermanito hablaba del Batman del ‘trencito de la alegría’.

El concursante de Gran Hermano detalló luego cómo fue ese encuentro: “Entonces voy y le digo, con mi inglés cubano, me presento: ‘Estás al lado del hombre más famoso de la Argentina y de América”.

Robert Pattinson, aquí con su novia Suki Waterhouse, se mantuvo siempre cubierto con un barbijo en sus paseos por Buenos Aires RS Group

“¿Cómo es tu inglés cubano?”, quiso saber Mammon. “‘How are you, Batman? (¿Cómo estás, Batman?)’, le digo”, contó Alfa, con lo que provocó la risa de todo el estudio. Más adelante, el exparticipante repitió, en inglés, qué le había dicho: “‘My name is Alfa. I’m the most famous man for America today. From Big Brother’. Me da la mano, me pongo a hablar con él y le digo, sí, soy de Big Brother”.

Luego, Alfa contó que allí también estaba la novia de Pattinson, Suki Waterhouse, quien vino a cantar en Lollapalooza, y que ella le dijo: “Oh, Big Brother!”.

“Empiezo a mostrar fotos de Gran Hermano y le digo: ‘Can I take a picture? (¿Me puedo sacar una foto?)’. O ‘You can take a picture with me?’ (¿Te querés sacar una foto conmigo?)’. Y el tipo se ríe. Empezamos a sacar fotos, a filmar. Y cuando viene el manager o el prensa nos dice: ‘No, no, fotos no, fotos no’. Y ya habíamos sacado las fotos”, relató el exhermanito.

Alfa le contó a Jey Mammon los pormenores de su encuentro con Robert Pattinson; "Soy el hombre más famoso de la Argentina", le dijo al actor captura telefe

Luego, Alfa contó lo que había pasado tras publicar la imagen con Pattinson en su Instagram: “Me empezaron a llamar de Antena 3, del Semanario Argentino de Miami, de todos los medios”. Y para el final, aseguró: “Hay más fotos, y hay video”.

Entonces, para enfatizar el logro que había obtenido Alfa al fotografiarse con Pattinson, Jey Mammon señaló que el actor había estado en todas sus salidas por Buenos Aires y alrededores con barbijo. “Es la única foto que lo veo sin barbijo”, cerró el conductor.

LA NACION