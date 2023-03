Descubrió que tenía algo en el ojo y lo que encontró debajo de la córnea la paralizó: “No me explico cómo pasó”

escuchar

Una mujer que vive en México pasó un insólito momento y su historia se viralizó en las redes sociales. Un día se despertó con sensaciones molestas y extrañas en el ojo, pero nunca imaginó lo que verdaderamente pasaba. En tan solo un par de minutos se le inflamó y por eso acudió al hospital. Una vez allí le hicieron estudios y descubrieron la verdadera e insólita razón que provocaba su dolor.

Sathya Alecia se encontraba en su hogar de Guadalajara una mañana junto a su novio, cuando le comunicó que sentía un fuerte dolor en el ojo. Pensó que no era nada por qué preocuparse, así que siguió el día con total normalidad.

“Íbamos a ir a desayunar. Me estaba maquillando y le dije ‘necesito ayuda, pero no veo qué es’. No veía nada, pero algo sentía. Me froté hasta que vi que me había levantado la tela que está por encima del ojo”, introdujo en un video que compartió en su cuenta de TikTok @sathya.alecia.

“Mi novio me dijo que vayamos al hospital, pero yo le respondí que debíamos ir a desayunar”, expresó, al tiempo que agregó: “Le hice caso, fui primero a una farmacia y dijeron que no tenían las herramientas para verme, por lo que tuvimos que ir a un centro de ojos”.

Tras tomar la iniciativa de atenderse, aseguró que varios temores comenzaron a aparecer en escena: “Le dije a mi novio que no quería que me pongan un parche, pensaba que me vería fea y teníamos un casamiento”. Por su parte, su pareja la tranquilizó y la acompañó al lugar especializado para que la revisen.

“Fuimos y me dijeron que solo atendían urgencias. Había 15 pacientes antes y contaban solo con un doctor. Me puse a buscar en Google otros lugares, pero llamaba y me decían que no trabajaban los sábados”, reveló. A los pocos minutos, encontraron disponibilidad en un hospital, pero les quedaba un poco lejos: “Estábamos en el centro de Guadalajara y había un turno en un sitio a 27 minutos. No lo pensamos y fuimos”.

Una vez que arribaron, le realizaron un chequeo en la zona y le dijeron que debían anestesiarla porque no visualizaban correctamente lo que tenía. Tras realizar el procedimiento, se supo la verdad. “Fui al quirófano y me sacaron con pinzas un cabello gigante que estaba ubicado en todo el ojo. No me explico cómo pasó eso”, sostuvo sobre el inédito diagnóstico que recibió.

Luego de que le retiren el filamento, los profesionales le informaron que tenía lastimada la córnea y que debía cuidarse bastante durante las próximas horas. Si bien quedó intrigada por cómo surgió todo, se tranquilizó después de que le curaron las molestias y continuó con su rutina.

Con el acumulado de 200 mensajes, la publicación en cuestión de días superó los 26 mil “Me gusta” y fueron varias las personas que reaccionaron a esta historia viral. “A mí se me levanta cualquier tela de mi ojo y me desmayo. La verdad que estuviste muy tranquila”; “Te admiro, yo en tu situación hubiera estado como loca”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

