El fuerte comentario de Oscar González Oro contra Marcelo Longobardi por sus últimas decisiones profesionales: “Volcó”

Óscar González Oro apuntó contra Marcelo Longobardi por las últimas declaraciones del periodista, quien, según el “Negro”, cometió un error en sus decisiones de su trayectoria en la radio. El comunicador renunció en enero pasado a CNN Radio y, desde el 27 de marzo, se sumará a Radio Rivadavia.

Así, conducirá de lunes a viernes, de 6 a 10 horas, el ciclo Esta mañana, junto a su histórico columnista Willy Kohan, José Gabriel Carbajal, el humorista Ariel Tarico, Ignacio Ortelli, Maite Peñoñori y la locutora Romina Aldana.

En diálogo con Radio Continental, Oro detalló el pasado viernes sus nuevos proyectos y contó que viajaba a Buenos Aires desde Montevideo, Uruguay, para realizar la filmación de varios programas para El Observador. “Voy a entrevistar a Baby Etchecopar, a Horacio Rodríguez Larreta, a Wado de Pedro, a Luis Novaresio y... se me acabó la memoria”, señaló. Desde el programa, advirtieron: “Y a Longobardi, que vuelve a la radio, ¿no lo vas a entrevistar? Va a competir con tu amigo [Eduardo] Feinmann”, apuntaron.

Una noticia por la que Oro se mostró notablemente sorprendido: “Ah, ¿vuelve?”. Y respondió: “No. A mí, me parece que Longo volcó”, señaló. El periodista detalló algunos puntos de la trayectoria del conductor de Esta mañana. “Se retiró y, después, apareció en CNN, que la respeto mucho, pero como televisión. CNN no es sinónimo de radio. Nadie sabe en qué dial está, ni siquiera yo, que trabajo en el medio hace 40 años. Se equivocó”, sentenció.

Y agregó: “En diciembre, se fue con una especie de escándalo en [Radio] Mitre. No sé qué le pasa a Longo. Ojalá le vaya bien, pero yo apuesto por Feinmann”. Con respecto a las razones que habrían llevado al periodista a tomar esa serie de decisiones, González detalló: “Se la creyó. La gente no anda buscando a los conductores, elige una radio. Se quedó a vivir en Miami, ahora vuelve a vivir en la Argentina”. Y agregó con ironía: “Le voy a recomendar un psicólogo o un psiquiatra”.

Su posición frente a las próximas elecciones

González Oro también detalló su postura con respecto a las próximas Elecciones 2023. “Se pelea Patricia Bullrich con Mauricio Macri, Mauricio con Larreta, Larreta con Diego Santilli. Todos quieren ser el uno, pero en la pirámide hay lugar para uno solo. Que se dejen de jod***”, señaló. Y agregó: “Para mí, hoy hay dos candidatos: Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Es un River-Boca, pero los demás no lo quieren jugar porque no les aseguran el resultado”.

Con respecto a su salud, Oro puntualizó que el paso del tiempo le causó algunos estragos. “Estoy bien, pero con algunos síntomas que tienen que ver con la edad. Me duelen las piernas, a veces me mareo, bajé mucho de peso. Pero son cosas normales”, advirtió. Aunque agregó: “Creo que tuve coronavirus y nunca me di cuenta. Me hizo adelgazar más de 20 kilos”.

Además, el periodista destacó que le “encantaría” conducir un programa en la Argentina: “Siempre y cuando no tenga que ir presencial a Buenos Aires y no tenga que volver a hablar de política, porque no tengo ganas y todo va a seguir igual”.

