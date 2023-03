Alfa reveló lo que hay en el interior de la valija que dejó en la casa y después se arrepintió

escuchar

El viernes 17 de marzo La noche de los ex (Telefe) tuvo la presencia de Walter Santiago, más conocido como “Alfa”, uno de los exparticipantes más polémicos y mediáticos que tuvo Gran Hermano. Mientras debatían sobre diversos temas que surgieron en las últimas semanas, el hombre de 60 años, hizo una revelación que sorprendió a todos y que hace alusión a lo que se encuentra en el interior de la valija que dejó días atrás cuando ingresó- por un rato- a la casa más famosa del país.

“¿Qué hay en la valija?”, fue la pregunta que le hicieron a Alfa. Lejos de intimidarse o mantener cautela, develó el misterio. “Un celular”, aseguró con firmeza. La declaración dejó a todos atónitos, ya que se espera que sea el propio Santiago del Moro quien haga el anuncio formal sobre lo que contiene el interior del objeto en cuestión.

Alfa reveló lo que hay en el interior de la valija

Rápidamente, los panelistas desviaron el tema y sacaron sus propias conclusiones. “Fijate que pesa como cinco kilos dijo Del Moro”, deslizó Diego Leonardi, quien participó del reality en el 2007. Como una manera de arreglar lo que mencionó, y ante la mirada incómoda de los presentes, “Alfa” desestimó la información que expresó al aire.

Fueron varias las especulaciones sobre lo que hay en el interior de la valija que dejó Alfa en Gran Hermano Telefe

“No sé qué hay, no tengo la menor idea, entré con la valija cerrada”, sostuvo en referencia a la breve visita que realizó el 7 de marzo a la casa, donde dejó el elemento que se utiliza mayormente para realizar viajes y que causó intriga entre sus excompañeros, que no entendían por qué estaba allí.

Cuando se retiró del lugar, fue el propio Del Moro quien abrió la incógnita: “¿Qué dejó Alfa en la casa? Ahí hay algo muy importante para Gran Hermano, para ustedes y para todo el país”, expresó con mucho entusiasmo.

Gran Hermano: Alfa ingresó a la casa

Las especulaciones sobre el contenido de la valija tendrán una respuesta este domingo 19 de marzo en la gala de eliminación, la previa a la final que es esperada por miles de espectadores.

