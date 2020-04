Alfonso Merlos da una nota por videollamada y su novia descubre que le es infiel en cuarentena

El aislamiento social sucede al rededor del mundo. En casi todos los países del planeta, la gente tuvo que quedarse en casa para intentar detener la pandemia de coronavirus . Aún así, las actividades continúan y los programas de televisión y de radio, también. Adaptados a las nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos, muchos periodistas informan desde sus casas a través de internet.

Así fue el caso del comunicador español Alfonso Merlos que en un programa en directo por Youtube hablaba del confinamiento y la gestión del gobierno de España en esta crisis del coronavirus , y en el medio del vivo pasó una mujer en paños menores.

El problema para el periodista es aún mayor porque la transmisión la estaba viendo su novia Marta López y no era, justamente, la mujer que estaba en su casa. Tanto Merlos como López, pasan a cuarentena por separado.

Cuando se enteró, ella no quiso hablar al respecto, pero sostuvo que conoce bien a la mujer que estaba en la casa de su pareja. "Es una situación muy desagradable. No te puedo decir más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad. Sé quién es perfectamente ", sostuvo.

Por su parte, Alfonso Merlos declaró que va a guardar silencio, pero que se "están contando cosas que no corresponden con la realidad. No son informaciones porque cuando algo no se corresponde con la realidad no es información. Se están haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces. Soy fuerte y estoy bien, pero no quiero hacer declaraciones de ningún tipo".

La noticia generó cientos de chistes y comentarios en las redes sociales. Tanto Merlos como López formalizaron su relación a finales de 2019 y son (o eran) una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo español.