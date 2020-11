Para el humorista, "Alberto Fernández es un abogado funcional" Fuente: LA NACION

Alfredo Casero opinó este lunes sobre la realidad política y social del país, atravesada por la pandemia del coronavirus, y sostuvo que, para los kirchneristas, "la patria no está en peligro" en la actualidad porque "son parte del Gobierno".

"Ahora la patria no está en peligro porque están ellos en el poder. Pero el problema más grande es la cantidad de gente que se come las mentiras y los relatos", dijo el actor en diálogo con Mirá, emitido por LN+, al recordar las duras críticas de algunos funcionarios del Frente de Todos cuando Mauricio Macri acudió al Fondo.

Además, expresó su descontento con las medidas adoptadas para combatir el virus: "La pandemia les sirve para tenernos callados, con miedo, obligado a decir adónde vamos dentro de una aplicación, o pudiendo entrar o no a tu pueblo".

Luego, consultado por la imagen del mandatario, Casero dijo que el Presidente "es un abogado funcional". Y agregó: "Para mí [Fernández] es un remisero, un ascensorista. Un tipo empilchado más o menos, que te levanta el dedo y te dice cómo es la cosa y, en realidad, no es más que un abogado que es funcional".

"Me pasa con muchos políticos, veo gente que repite algo y es para cuidarse el culo, para, de alguna manera, permanecer ahí. No aportaron absolutamente nada, están poniendo la cara para decir que la destrucción está bien. Se le notan las mentiras y no resiste ningún archivo", sumó.

Y continuó: "Es la conjunción de una gran psicosis. La porota [por Cristina Kirchner] es una gran sociópata que maneja las cosas como se le antoja, produciendo miedo". Entonces, en referencia a la situación judicial de la vicepresidenta, preguntó cómo "alguien que tiene más de diez causas está en una situación de poder semejante".

El humorista opinó también sobre las medidas para con los jubilados y los estudiantes, que no contaron con clases presenciales durante siete meses a raíz de la pandemia. "Mi principal miedo, cuando arrancó todo esto, era que prendieran un fuego que no iban a poder apagar. Todo esto, de alguna forma, lo que hizo fue desmoralizar y es lo que más me duele. Un país que no le da bola a los viejos y a los niños, que los tiene sin estudiar, es una porquería".

Luego, dijo que le "duele tener que compartir la nacionalidad con gente que sigue cubriendo a personas que, abiertamente, tienen actitudes criminales para con la patria".

"Todos los días me vengo tragando un sapo. Nosotros como idiotas estamos tratando de hacerle frente al día a día y atrás de todo eso hay un aparato de ingeniería para que veamos lo que quieren ellos", concluyó Casero.

