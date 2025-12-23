Ian Lucas le declaró su amor a Evangelina Anderson en pleno show en Vélez: “Es la mujer más linda de Argentina”

Este lunes, en el estadio de Vélez Sarsfield, Ian Lucas realizó un participación especial en el show de su colega Fede Vigevani. Luego de varias funciones agotadas en el Movistar Arena, el animador uruguayo presentó al participante de MasterChef Argentina (Telefe) que recibió la compañía de sus compañeros del certamen de cocina, entre ellos, Evangelina Anderson, la modelo con la que se lo vincula sentimentalmente.

El influencer presentó a las hijas de Evangelina Anderson y La Joaqui

La propia Evangelina, en su cuenta de Instagram, mostró varias escenas del show y hasta se animó a llevar a una de sus hijas, Emma, quien es fan del influencer. Al tener conocimiento de su presencia, Ian Lucas permitió que la menor y Shaina, la hija de La Joaqui, puedan salir al escenario junto a los dos anfitriones para llevarse un aplauso del público presente.

Evangelina Anderson presenció el show de Ian Lucas

En el detrás de escena, junto a los productores del recital, Evangelina decidió filmar el momento donde Emma y Shaina salen al escenario y esa acción fue tomada como un posible acercamiento al influencer quien, en varias ocasiones, explicó que está soltero, aunque sus acciones no condicen con sus dichos: en los últimos días, le dejó varios comentarios a la modelo en sus posteos de Instagram.

Emma y Shaina, la hija de La Joaqui

Bailando y de la mano de Ian Lucas y Vigevani, las hijas de Anderson y La Joaqui formaron parte de un evento que mezcla entretenimiento con algunas canciones que acaparan la atención del público adolescente.

“Las amo”, indicó Anderson sobre este momento especial que vivieron las pequeñas junto a sus ídolos. En un plan familiar, la celebridad estuvo acompañada de algunos concursantes de MasterChef Celebrity como Claudio “Turco” Husaín, quien estuvo ubicado en un sector preferencial para observar la función musical.

Ian Lucas compartió un cálido momento con la hija de Evangelina Anderson

Al cerrar el show, Ian Lucas pidió un “fuerte grito” para Shaina y Abrojito, el apodo de Emma, quienes vivieron un momento único e irrepetible con los dos artistas.

La pregunta de Fede Vigevani y Wanda Nara que incomodó a Ian Lucas

En una presentación que incluyó música, entretenimiento y juegos para los más chicos, Wanda Nara fue invitada por la producción del evento y cómo no podía ser de otra manera, interpeló a Ian Lucas sobre sus sentimientos hacia Evangelina Anderson.

Con el micrófono en mano, Wanda animó al anfitrión del show a preguntarle sobre su relación con Evangelina. “Sin anestesia”, subrayó la presentadora televisiva.

La incómoda pregunta de Wanda Nara y Fede Vigevani a Ian Lucas

Entre risas, con cierta picardía para incomodar al youtuber, el uruguayo arrancó: “Wanda, yo, todo el Vélez, queremos saber qué está pasando con Evangelina Anderson”. Con su habitual sonrisa, Ian no escapó a la consulta, a pesar de un ensordecedor griterío en el ambiente.

“Es mi compañera de MasterChef”, dijo, en primer lugar, aunque no contentando a Wanda y a su colega. “Bueno, pero entre panqueque y panqueque...”, retrucó la conductora. Acto seguido, Ian redobló la apuesta: “Yo ya dije que es la mujer más linda de la Argentina”.

Ian Lucas admitió que Evangelina Anderson es la "mujer más linda de la Argentina" instagram.com/ianlucas/

Tras esta afirmación, Wanda sonrío y dejó el tema en el aire, incomodando de cierta manera al animador que, desde hace varias semanas, está envuelto en rumores y versiones acerca de un posible romance con la modelo, quien se separó de Martín Demichelis tras 18 años de relación.