El ex Gran Hermano que se alejó de los medios y abrió su local de comida en el Barrio Chino

Martín Ku dejó atrás su etapa como participante de Gran Hermano. Su incursión en la “casa más famosa del país” tuvo un excelente resultado para posicionarse en redes sociales. Fruto del reconocimiento del público, el actor y deportista -tal como se describe en su biografía de Instagram- incursionó en el mundo empresarial, más precisamente en un negocio gastronómico junto a dos socios.

Martín Ku fue parte de Gran Hermano 2023

El local llamado Oh My Candy, ubicado en el Barrio Chino, se distingue del resto por una propuesta más que particular e innovadora: la llegada al país de los Tanghulu, una brocheta de frutas que reciben un fino baño de caramelo que las deja relucientes a la vista y crocantes en boca.

Martín Ku en acción: la elaboración del producto que luego comercializa en Oh My Candy

Pionero en comercializar esta golosina, los Tanghulu tienen la particularidad que se deben consumir dentro de un tiempo estipulado. Pasadas las horas, pierden la frescura y su diferencial es que atrae a grandes y chicos que pasan por el local que se encuentra en la calle Blanco Encalada.

El local abrió sus puertas en octubre y, desde ese entonces, se erigió como una propuesta original y práctica para comer al paso. “Recién ahora estoy tomando dimensión de lo que logramos. Un local que nació entre ideas, trabajo y muchísimas pruebas hasta encontrar nuestros Tanghulus, la frutilla Dubái, y todo lo que hoy forma parte de la marca”, expresó Ku, en su perfil de Instagram, satisfecho con toda la labor previa para salir al mercado con este producto que tuvo una rápida aceptación en el público.

Los Tanghulu, la estrella del local de Martín Ku (Foto: @martinku98)

En compañía de Facundo Chen -quien ingresó durante unos días a la casa de Gran Hermano a acompañar a su amigo- y Mara, sus dos socios y compañeros en esta travesía, el trinomio dio en la tecla para sacar a la cancha una golosina refinada que se convirtió en la marca registrada del emprendimiento. Desde la elección minuciosa de la fruta a manipular a cómo armar un menú tentador para los clientes, el influencer encontró una veta comercial que seguirá explorando con el correr de los meses.

Martín Ku y Facundo Chen, los dos socios que abrieron Oh My Candy

Otro ítem que resaltó Ku fue el aprendizaje que adquirió en el último tiempo sobre temas estrictamente comerciales como es una inversión, el costo de cada producto y hacer un estudio de mercado. “No fue fácil: hubo nervios, inversión, errores, noches sin dormir y días larguísimos… pero ver a la gente entrar, probar un Tanghulu por primera vez o venir especialmente por la frutilla Dubái… hace que todo tenga sentido”, manifestó.

Desde su apertura hasta hoy, el local recibe un numeroso caudal de personas que hace fila en la calle y busca deleitarse con las distintas opciones dulces a disposición. “A los que ya vinieron, los queremos ver de vuelta. A los que faltan, los esperamos en Oh My Candy para que prueben lo que hacemos con tanto laburo y pasión”, destacó el ex Gran Hermano.

Bautista Mascia visitó el local de Martín Ku

Luego de una estadía fructífera en el reality, Ku recibe elogios y preguntas de las personas que lo reconocen en la vía pública. Además de crecer su figura pública, Martín cultivó algunas amistades que siguieron su curso una vez terminada la competición, como la de Bautista Mascia, ganador de la edición 2023, que se acercó al local y fue parte de un video promocional degustando una brochette de banana.

Con el nacimiento de este local, el influencer logró redescubrirse y así utilizar el aventón que le dio Gran Hermano para posicionarse en la industria gastronómica.