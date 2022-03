Alicia Barrios recordó su entrevista a Pappo que se viralizó tras la violación en Palermo: “Me quedó el miedo”

Alicia Barrios es una de las primeras mujeres en la historia de la televisión Argentina que expuso públicamente un episodio de acoso sexual que le tocó vivir. Corría la década del 80 y ella era una joven periodista que brillaba con las entrevistas que hacía para diversos programas. Desafortunadamente, en una extenuante jornada laboral, sufrió una situación de acoso sexual que le marcó la vida. La persona que generó su total repudio fue el fallecido Norberto Aníbal Napolitano -más conocido como “Pappo”- que en ese momento se encontraba en el Luna Park para dar un concierto de rock. Seis años después de lo sucedido, la locutora enfrentó al músico en el ciclo Noche de brujas (Canal 7), y el momento volvió a cobrar relevancia en los últimos días tras ser vinculado a la violación en Palermo.

Santiago Maratea (29) fue quien compartió en sus redes sociales el video en el que Alicia entrevista a Pappo para hablar de “la cultura de la violación” en torno al caso de abuso sexual en grupo que ocurrió el pasado lunes 28 de febrero.

La polémica entrevista de Pappo

En una serie de posteos que realizó en sus redes sociales, Maratea se refirió a los hombres que denuncian las violaciones en sus redes sociales, pero que no se hacen cargo del rol que tienen dentro de la repetición de estos casos. A modo de ejemplo de su extenso análisis, el influencer rememoró una entrevista de Pappo en donde admitió haber violado a mujeres en repetidas ocasiones. También se la veía a Barrios, entrevistadora y víctima del compositor, quien denunció con lujo de detalle el momento en que el cantante la acosó y lo hizo al aire, frente a la mirada de miles de televidentes.

Si bien hoy en día el clip de la entrevista generó reacciones de repudio hacia la actitud del referente del blues, en aquel entonces Alicia sufrió insultos y situaciones incómodas con los fanáticos del intérprete de “Juntos a la par”, los cuales no se tomaron bien el momento en el que lo expuso públicamente. “La gente me decía que por mi forma de ser me tenía que pasar eso, que tenía ese estilo. En ese momento el periodismo empezaba a tener mujeres lindas y muy inteligentes, por lo que pagabas un costo muy alto. Te estigmatizaban”, confió Barrios en diálogo con LA NACION.

Luego de hacer una reflexión sobre el avance que hizo la sociedad en relación a los casos de abuso y las violencias contra de las mujeres, Alicia recordó el momento en el que encaró a Napolitano en el año 1986. “Una de las secciones que tenía el programa en el que trabajaba era la del rock. Ahí entrevisté a todos, desde Los Fabulosos Cadillacs hasta a Charly García. A Pappo lo estaba esperando para entrevistar, ya que había pasado seis años desde el momento en el que me acosó. Me juré que algún día lo iba a cruzar y lo mandé a llamar a propósito. Como la conductora era yo, lo invité”.

Además, contó que recibió el apoyo de un reconocido conductor de aquella época: “El único que sabía lo que me había pasado era Jorge Guinzburg, que estaba haciendo la Noticia rebelde. A él le pareció perfecto y me apoyó”.

Llegó el momento de la entrevista y Alicia no se olvidó de nada: le dijo al cantante todo lo que le hizo y se descargó con total altura. Por su parte, Pappo reaccionó con tranquilidad y con una mirada de despreocupación. Eran otros tiempos y Alicia no recibió el apoyo de otras colegas del medio. “En el canal pasé a ser una persona peligrosa y cada vez que salía al aire y grababa me ponían a una persona que me estaba observando, para ver si pasaba algo. Lo de Pappo cayó mal. No me dijeron nada pero me pusieron gente para que me vean”, contó Barrios sobre el momento en el que lo encaró.

El momento en el que Alicia Barrios entrevista a Pappo en el programa Noche de brujas (1986) Captura Youtube

Si bien la entrevista causó sorpresa en el estudio, todo siguió con normalidad. “Al cierre del programa, me levanté y me fui a uno de los rincones de la escenografía para seguir con los entrevistados. No lo saludé, lo ignoré totalmente y se fue”, recuerda. Para su sorpresa, un año después de la nota, la noticia del día era que Pappo estaba de novio con una chica de 14 años. “No sé dónde estaba la sociedad en ese momento”, reflexionó.

Cuando Alicia pudo enfrentar al cantante, ya habían pasado 6 años desde el acoso. Sin embargo, reveló que durante todos esos años sufrió en silencio. Tal es así, que hasta el día de hoy recuerda con exactitud el momento del hecho. “Conocía el Luna Park y me gustaba mucho el boxeo, ya que iba cuando era chica con mi papá. En aquel entonces hacíamos notas al vestuario para revistas femeninas y también presenciaba las peleas. Ese día había recital de rock y Pappo era uno de los que estaba”, comenzó diciendo con la voz entrecortada.

En este contexto, Alicia rememoró: “Cuando terminamos le dije al fotógrafo que quería ir al baño, y bajé para ir. Todas las paredes eran espejos. Cuando me estaba lavando las manos veo por los espejos que cinco tipos se me venían encima con Pappo adelante, totalmente sacados. Me agarró una angustia terrible. Se me vinieron encima y me escabullí. Por suerte pude escapar. Me persiguieron, pero no me pudieron agarrar y me fui corriendo a la vereda desesperadamente”.

Era de noche y Barrios se encontraba sola en la Avenida Eduardo Madero, aún conmovida y en shock. “Como era amiga de los del grupo Crónica TV, que estaba cerca del lugar, me acerqué a la enfermería y me asistieron. Me tranquilicé y me sacaron la angustia, pero fue ahí cuando dije que me la iba a cobrar”, confesó.

Alicia Barrios siguió trabajando como periodista y locutora a lo largo de estos años Captura Instagram

Si bien Alicia hizo terapia durante mucho tiempo, reveló que hasta el día de hoy tiene “una resaca de miedo y de desconfianza”. “Por ser mujer tenías que pagar un costo de valor agregado, te acompañaba todo el tiempo. Sin embargo, yo amaba esa profesión y la amo, pero fue muy duro”, cerró.