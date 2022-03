Santi Maratea compartió un polémico video de Pappo para opinar sobre la violación grupal en Palermo

La violación grupal que sucedió en Palermo el lunes provocó un gran debate en redes sociales y, en medio del repudio que se desató, Santiago Maratea utilizó un video de Pappo Napolitano para dar su opinión sobre “la cultura de la violación”.

El lunes por la tarde, a plena luz del día y sobre la calle Serrano en Palermo, un grupo de seis varones abusó sexualmente de una joven de veinte años en el interior de un auto. La mujer fue rescatada por dos comerciantes que detectaron movimientos sospechosos en el interior del vehículo y, tras llamar a la Policía, decidieron intervenir. Tanto la pareja como vecinos y otros transeúntes que pasaban por el lugar lograron socorrer a la víctima y pudieron retener a los hombres hasta que llegaron las autoridades.

Así detuvieron a los seis acusados por violación Télam

El violento episodio fue reproducido en todos los medios de comunicación y, al mismo tiempo, tuvo gran repercusión en las redes sociales. Los usuarios de Internet no solo se comprometieron en compartir la foto de los abusadores sino que resurgió el debate en torno a las estructuras sociales y judiciales que permiten que estos casos no dejen de suceder.

Dentro de este marco, fueron muchas las celebridades y figuras públicas que dieron su opinión y, entre ellas, se destacó Santiago Maratea. El influencer ganó relevancia a lo largo de los últimos meses gracias a las colectas millonarias que realiza a través de sus redes y que tienen como objetivo solventar diversas causas solidarias. Sin embargo, en esta ocasión, decidió utilizar su plataforma para realizar una dura crítica a la “cultura de la heterosexualidad”. Esta, según explicó, se trata de que en muchos casos los hombres se definen por su atracción a las mujeres y que, para la sociedad, dicha atracción y deseo no se puede controlar de manera racional. “El no control del deseo es parte de la definición implícita de la heterosexualidad”, escribió a modo de resumen de su teoría.

Durante su descargo, Santi apuntó contra los hombres que denuncian las violaciones en las redes sociales pero que no se hacen cargo del rol que tienen dentro de la repetición de los casos. “¿No les parece raro? ¿No les parece que sí tienen que ver con nosotros estas actitudes que hay? Los hombres estamos dentro de una cultura heterosexual que adentro de esa cultura se esconde la cultura de la violación y nunca lo hablamos”, disparó. Y agregó: “Siempre pensamos que son casos aparte, que no tienen que ver con nosotros, y sí tienen que ver con nosotros”.

Asimismo, aclaró que no todos los hombres son violadores pero destacó que si existe una responsabilidad que deben adoptar. “Todos somos cómplices de la violaciones que suceden sosteniendo y alabando la idea de una heterosexualidad que sabemos que esconde la cultura de la violación. Callamos como callan los cobardes”, sentenció.

La polémica entrevista de Pappo

A modo de ejemplo de su extenso análisis, el excondcutor de Generación Perdida (Vorterix) utilizó el video de una entrevista de Pappo Napolitano en donde el mismo músico admite haber violado en repetidas ocasiones. La conversación entre el artista y la periodista Alicia Barrios sucedió a mediados de los ‘80 en el ciclo de encuentros organizados en Canal 7. En la misma, la entrevistadora detalló un suceso de acoso que protagonizó junto al cantante.

Santi Maratea compartió un video de Pappo y generó revuelo

“¿Alguna vez violaste a una mujer?”, preguntó Alicia y, en respuesta, Pappo dijo: “Semiviolación”. El dicho que hoy es polémico, en su momento fue festejado con una ronda de carcajadas detrás de cámara. “Hace cinco años era una joven periodista que había ido a cubrir el recital de Pappo, y bajé al subsuelo del Luna Park, y Pappo se me vino encima. ¿Te acordás? Salí corriendo, me asusté, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había pasado con vos y desde entonces nunca nos volvimos a ver”, recordó la periodista de su primer encuentro con el artista. Luego de la polémica anécdota, él reveló: “Uno siempre tiene ideas de violar gente así tan linda como vos”.