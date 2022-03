Violación en Palermo: Amalia Granata cruzó a Gómez Alcorta por sus dichos y pidió cerrar su ministerio

La reacción de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre la violación grupal que sufrió una chica de 20 años en Palermo el pasado lunes generó cierta controversia no solo en la sociedad en general, sino en la política en particular. En este sentido, diferentes miembros de la oposición la criticaron y, entre ellos, Amalia Granata pidió cerrar su cartera.

El hecho ocurrido en el barrio porteño conmocionó a toda la sociedad y desató un intenso debate en medios de comunicación y redes sociales sobre la violencia contra la mujer. En ese contexto, Gómez Alcorta habló al respecto primero en la TV Pública, donde manifestó que “no se trata ni de hechos aislados, ni de hechos que estén vinculados a personas, varones, con algún problema en particular”, entre otras cosas, pero luego se explayó en un hilo de Twitter, lo que se convirtió en el foco de la polémica.

El principio del hilo de Elizabeth Gómez Alcorta Captura

Allí, la funcionaria escribió: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

En este sentido, Gómez Alcorta habló de “las conductas” que los hombres aprenden desde niños y planteó: “Ahora necesitamos que los varones sean parte de la lucha que nos lleve a transformar todo lo que deba ser transformado para que todas, todes y todos vivamos, de una vez por todas, en una Argentina libre de violencias”.

Fue a partir de entonces que Granata cuestionó los dichos de la ministra. “No todos los varones socializados en esta sociedad son violadores, señora. Este es el relato K del garantismo aplicado por esta parásita estatal en donde su ministerio cobra millones de pesos al año para no hacer nada”, lanzó la diputada provincial, también en Twitter.

Los tweets de Amalia Granata contra Elizabeth Gómez Alcorta Captura

Asimismo, la legisladora opositora cargó contra el lenguaje inclusivo que usó Gómez Alcorta y pidió la clausura de su cartera. “Cierren el Ministerio de la Mujer ya y destinen ese presupuesto a la educación”, exigió.

En tanto, pidió también por el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y propuso que su dinero se use para invertir en educación, dado que, de esa forma, en su visión “no se necesita de estas ‘instituciones’ inventadas para mantener a la militancia K”.

Por último, opinó que a pesar de la cantidad de ministerios y de presupuesto que se destina a cada uno de ellos, cada día hay más “ñoquis” y “militantes” y “menos educación, menos seguridad y la economía fundida”. “Los argentinos estamos hartos del relato de esta gente que le hace tanto daño este hermoso país. Despertemos, hace años nos tienen sometidos”, cerró la legisladora.

El tweet de Patricia Bullrich contra Elizabeth Gómez Alcorta Captura

Granata no fue la única figura política opositora que se manifestó contra las declaraciones de Gómez Alcorta. También en Twitter, Patricia Bullrich apuntó contra la funcionaria y pidió su renuncia: “Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre seis cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!”.