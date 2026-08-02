Allanaron la casa de Linda Blair, la actriz de El exorcista, tras un presunto delito contra los animales: qué dijo al respecto

Linda Blair, la actriz que alcanzó la fama mundial por interpretar a Regan MacNeil en El exorcista (1973), volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por una aparición en el cine. Su residencia en el condado de Los Ángeles fue allanada por las autoridades, que encontraron alrededor de 200 perros en su predio, una cifra que supera ampliamente la cantidad autorizada por el permiso con el que cuenta la intérprete.

El procedimiento se realizó durante la mañana del 31 de julio, cuando más de 70 integrantes de distintas agencias gubernamentales y fuerzas de seguridad ingresaron a la propiedad con una orden de investigación solicitada por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles. Según informó TMZ, el operativo no estuvo relacionado con una causa penal ni con una acusación criminal contra la actriz, sino con la verificación de posibles infracciones administrativas vinculadas a la cantidad de animales alojados en el lugar.

De acuerdo con el medio estadounidense, Blair posee autorización para albergar aproximadamente 60 perros rescatados en su propiedad. Sin embargo, durante la inspección, las autoridades contabilizaron cerca de 200 caninos, lo que podría constituir una violación a las condiciones establecidas en ese permiso. A pesar del hallazgo, ninguno de los animales fue retirado del predio.

Hasta el momento, ninguno de los animales fue retirado de la vivienda (Foto: Instagram @thereallindablair)

Durante el procedimiento participaron agentes del Servicio de Control de Animales, quienes inspeccionaron el estado de salud de los perros, verificaron que recibieran los cuidados necesarios y supervisaron que el operativo se desarrollara sin incidentes. Además de Control de Animales, también intervinieron funcionarios de Zonificación, Edificación y Seguridad, junto con investigadores de la Fiscalía, que inspeccionaron distintos sectores del terreno.

¿Qué dijo Linda Blair tras el mediático allanamiento en su casa?

La actriz permaneció en la propiedad durante todo el procedimiento policial y horas después decidió romper el silencio mediante una publicación en su cuenta de Instagram, donde buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y explicar lo ocurrido.

“Hola a todos, soy yo, Linda B. Solo quería comunicarme porque hoy recibimos una visita sorpresa muy grande. Y resulta que no hay nada más que algo de papeleo y algunos diagramas nuevos. Y cosas, pero como todos saben, he estado tratando de mudarme durante los últimos dos años realmente. Y es imperativo para mi salud y para tratar de ayudar a más animales”, comenzó por expresar frente a cámara.

La palabra de Linda Blair tras el allanamiento en su casa

“Pero está todo en las noticias en este momento, así que quería comunicarme, hacerles saber que estoy bien. Los animales están bien. Y solo tenemos algo de papeleo que debe ser resuelto. Y de eso se trataba todo esto. No sé por qué no se usa más el correo para notificar a alguien. Solo digo”, aseguró y se mostró muy molesta por la forma en la que ingresaron a su vivienda.

A su vez, solicitó una vez más ayuda para poder seguir solventando a sus 200 animales, los cuales cuidaría en forma de tránsito, antes de que organizaciones de animales la ayudaran a conseguirles un hogar seguro. “Muy bien. Gracias. Absolutamente. Las donaciones siempre son bienvenidas. Saben que quiero mudarme. Amamos a los voluntarios y a los hogares de acogida. Y es una gran crisis la que estamos enfrentando en California y en todo el país. Así que cualquier apoyo significaría mucho”, remarcó.

“El resto de nosotros simplemente... estamos ocupándonos de nuestras tareas todos los días y del compromiso que ya hemos asumido con los animales, y espero que todos hagan lo mismo y nos apoyen, pero quiero hacerles saber que estoy bien y los animales también. Muchas gracias”, concluyó.