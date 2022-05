Amber Heard acusó a Johnny Depp de violarla con una botella rota y dejarle mensajes escritos con sangre

Esta semana, Amber Heard tuvo que declarar y presentar todas las pruebas en el juicio que inició su exesposo Johnny Depp. La demanda millonaria que comenzó el actor es por daños y prejuicios, a raíz de un artículo de opinión publicado en un medio de Estados Unidos en el que ella, sin nombrarlo, denunció haber sido víctima de violencia doméstica. En el testimonio que dio el jueves, la protagonista de Aquaman se quebró y contó que su ex la violó con una botella y la torturaba con mensajes escritos con sangre sobre las paredes de la casa.

La actriz se quebró en el estrado mientras relataba un supuesto abuso sexual de su exesposo con una botella de licor. Ante los presentes, narró en medio del llanto todas las palabras que usó el actor de Piratas del Caribe para dirigirse a ella en los momentos que surgió la agresión. Al escucharla, el equipo de defensa de Depp calificó el testimonio como la “actuación de su vida”.

Amber Heard declaró en el juicio y no pudo contener las lágrimas (Foto: Captura de video)

Mientras Amber relataba el hecho, que habría sucedido en marzo de 2015 cuando él grababa Piratas del Caribe 5 en Australia, indicó que lo único que pensaba en ese momento era que “la botella no estuviese rota”, según consignó el sitio The Daily Mail.

En ese sentido, cuando le consultaron por una serie de imágenes que pasaban por la pantalla del monitor y que mostraban las supuestas botellas que habría usado el actor para primero violarla y luego de impactarlas contra el piso, Heard pidió que le den un minuto porque “no recordaba con precisión los detalles del envase” que había usado Johnny.

Amber Heard declaró en el juicio y relató una presunta violación de su exesposo Captura de Video

“Esta foto no recuerdo bien si se tomó el día anterior o el día después”, argumentó a lo largo de su testimonio en el que se disculpó por el tiempo que se tomó para hablar.

El testimonio de Amber Heard contra Johnny Depp

“En algún momento, él estaba encima de mí, gritando ‘te odio, me arruinaste la vida’. Yo estaba en la encimera, él me tenía del cuello y estaba encima de mí. Lo miré a los ojos y ya no lo veía. No era él, era negro. No había tenido tanto miedo en mi vida. Él estaba mirándome. Yo estaba tratando de comunicarme con él, de decirle de alguna manera que era yo, estaba intentando comunicarme con Johnny”, relató entre sollozos.

En esa misma línea, agregó: “Mi cabeza estaba golpeando contra la parte trasera de la barra y no podía respirar. Recuerdo tratar de levantarme para decirle que realmente estaba lastimándome. No podía respirar. No pude comunicarme con él. No podía levantarme”.

Las fotografías de las botellas que presentó la actriz en la causa Captura de TV

Enseguida, indicó que lo siguiente que recordaba era que estaba con la cabeza inclinada hacia atrás en la barra y veía una luz azul. “Mi espalda estaba en la encimera. Pensé que me estaba golpeando. Sentí una presión en mi hueso púbico y pude sentir su brazo moviéndose. Parecía que me estaba golpeando y podía sentir esa presión”, describió.

Además, manifestó que no recordaba las palabras que había dicho, solo que se había quedado quieta sin moverse.

Johnny Depp durante el testimonio de Amber Heard Captura de Video

“Recuerdo haber visto todas las botellas rotas, vidrios rotos y no querer moverme porque no sabía si estaba rota. No sabía si la botella que tenía dentro de mí estaba rota. No podía sentirlo, no sentía dolor, nada”, aseveró.

A su vez, remarcó que dentro de la habitación había muchos vidrios rotos y que no tenía registró de cómo se llegó a esa situación: “No recuerdo cómo bajé de la encimera. Solo que estaba en el baño, tenía arcadas, perdí el control de mi vejiga y había sangre en el suelo”.

Por otro lado, la actriz sostuvo que el día después de la violenta discusión que terminó en la presunta violación, Depp escondió un pedazo de carne vacuna cruda envuelto en uno de sus vestidos de seda y comenzó a escribir mensajes incoherentes con pintura azul y sangre en las paredes de la casa que compartían en Australia en ese momento.