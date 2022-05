Las 5 acusaciones más explosivas que hizo Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp

La actriz y exesposa de Johnny Depp, Amber Heard, hizo una serie de afirmaciones explosivas este miércoles al subir al estrado en el juicio por 50 millones de dólares que le inició el actor de Piratas del Caribe por difamación.

La maniobra judicial se sustenta en un artículo del Washington Post de 2018 en que Heard insinuó que su exmarido era un “abusador”. De allí surgió una contrademanda por parte de la intérprete de Aquaman, que ahora pide 100 millones de dólares y alega haber sufrido “violencia física y abuso desenfrenado”.

Del juicio -realizado en una corte de Fairfax, en el estado de Virginia- participaron también diversos testigos y expertos. Ayer, fue el turno de la propia Heard, quien hizo varias contundentes acusaciones contra su otrora cónyuge al relatar su versión de los hechos.

Amber Heard se quebró al relatar una presunta agresión de Johnny Depp

1. “La cosa más difícil”

A los pocos minutos de haberse sentado en el banquillo de los acusados, Heard intentó poner en palabras lo que sentía respecto del caso judicial. “Lucho por poder encontrar los términos”, señaló en un principio. “Me cuesta describir lo doloroso que es esto”, alegó momentos después.

Y completó: “Es horrible para mí haber tenido que sentarme en este lugar por semanas y revivir todo una vez más. Es la cosa más difícil y dolorosa por la que pasé”.

2. Comportamiento indebido

Una vez terminó de describir la lucha interna que sufre desde que inicio la demanda en su contra, la actriz habló de una traumática experiencia que tuvo que afrontar durante los primer pasos de su carrera. El “incidente” ocurrió en 2011, cuando fue elegida para interpretar un rol en la película Diario de un seductor.

El film -dirigido, producido y protagonizado por el mismo Depp- incluía una escena en la que ambos debían besarse. “Hay ciertas cosas que haces en el trabajo para ser profesional, cuando tienes que hacer ese tipo de escena. Por ejemplo, no usas la lengua si puedes evitarlo”, aclaró.

Luego, reveló ante los allí presentes que la líneas de esa escena en particular estaban “borrosas” y que no había manera alguna de anticipar o saber qué debía pasar durante la grabación. “Fue allí cuando el aprovechó, me agarró de la cara y me besó usando su lengua”, expuso.

3. Citas secretas durante un divorcio

Durante el rodaje y gira de la película -que en Estados Unidos se conoce bajo el título de The Rum Diary-, Heard dice haberse enamorado del actor. “Estar cerca de él me hizo sentir como la mejor persona hermosa del mundo”, describió.

“Me hizo sentir vista, me hizo sentir como un millón de dólares”, admitió y luego develó que sus primeros encuentros amorosos tuvieron lugar supuestamente al mismo tiempo que Depp atravesaba la separación de la madre de sus dos hijos, Vanessa Paradis. Aquel divorcio todavía no era público.

4. Las tres cachetadas

Entre lágrimas, Heard habló sobre la vez que el actor presuntamente le propinó tres cachetazos mientras afrontaban una de las etapas más tensas de su relación. Todo habría ocurrido mientras con ambos sentados en un sillón, cuando ella le preguntó a Depp sobre un tatuaje que él tenía en su brazo y leía: “Wino Forever” (”Borracho por siempre”).

“Me reí tras haberlo visto. Fue así de simple. Me reí y él me golpeó. Y me seguí riendo después de eso -declaró bajo juramento-. Me reí porque no sabía qué más hacer. Pensé que debía ser una broma. No sabía qué pasaba. Lo miré fijamente”, sostuvo y recordó diálogos que el actor habría pronunciado luego del ataque.

“Él me preguntó: ‘¿Crees que eres una perra graciosa?’ Me volvió a pegar una vez más. Ya estaba claro que no era una broma y dejé de reírme”, terminó de narrar. Al culminar con su relato, Heard dijo que ese momento fue el punto de inflexión de la pareja y que cambió su vida para siempre.

5. Una búsqueda de drogas

Durante los últimos tramos de su exposición ante la corte, la actriz hizo alusión a un último episodio que involucraba a Depp. Habló sobre un viaje que inició junto a su exmarido a un “parque de casas rodantes de lujo” en 2013. Una vez allí, se pusieron aparentemente de acuerdo en consumir drogas con algunos amigos mutuos.

Según las declaración de Heard, la jornada “recreativa” se tornó oscura en poco tiempo. Todo ello porque a Depp no lo habría gustado que otra mujer intentase coquetear con ella. En consecuencia, se produjo otra discusión entre ambos que terminó con el actor queriendo continuar con el consumo.

“Me arrancó parte del vestido y mi ropa interior en busca de drogas”, preciso y agregó: “Hasta hizo un registro de mis cavidades”. “Simplemente metió sus dedos dentro de mí. Yo me quedé mirando la estúpida luz. No sabía qué hacer... Tampoco le dije que se detuviera”, cerró.