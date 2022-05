Amber Heard acusó a Johnny Depp de pegarle porque estaba celoso de James Franco: “Lo odiaba”

Lejos de amedrentarse, Amber Heard volvió a disparar con artillería pesada contra Johnny Depp, su exmarido, en el juicio por 50 millones de dólares que le inició el protagonista de Piratas del Caribe por difamación. Luego de relatar varios presuntos episodios de abuso y violencia, durante la jornada del jueves la actriz aseguró que Depp le pegó por celos y le puso nombre y apellido a quien despertó las sospechas del actor: su colega James Franco.

Heard, de 36 años, actuó por primera vez junto a Franco en la comedia Piña Express (2008). Luego, mientras estaba comprometida con Depp, Heard se reunió con Franco para protagonizar Engaños verdaderos (2015). Ella filmó la última película en Nueva York en mayo de 2014, mientras Depp hacía Pacto Criminal (2015) en Boston. Durante su segundo día en el estrado, la actriz recordó las discusiones consecuencia de los celos de su esposo.

Amber Heard se quebró al relatar el momento en el que Johnny Depp la golpeó: “Nunca lo olvidaré”.

Según la revista People, Heard aseguró que Depp estaba enojado porque ella aceptó trabajar junto a Franco. “Odiaba, odiaba a James Franco y ya me estaba acusando de tener algo secreto con él en mi pasado, ya que habíamos hecho Piña Express juntos” , relató. “Él ya se había molestado conmigo y me acusó en muchas oportunidades de no contarle las escenas que tenía, o si tenía una escena de besos” , dijo Heard.

La mujer explicó que Depp entonces la acusó de haberle ocultado información sobre lo que hacía en el set con su compañero de trabajo. “No quería pelear, por supuesto que no quería. Tuve que ser cautelosa sobre cómo decirle cuando tenía algún tipo de escena como esa” , explicó, en relación con las escenas románticas. De hecho, en una ocasión, cuando le describió una escena con Franco a Deep por teléfono, él le gritó como si hubiera tenido una aventura con otra persona.

James Franco, el actor que según Heard destató la ira de Depp Archivo

La situación quedó tan tirante luego de ese episodio que, según el relato de Heard, cuando se reencontró con su esposo para volar hacia Los Ángeles a festejar el cumpleaños de su hija Lily-Rose supo de inmediato que algo estaba muy mal. “Podía anticipar que había una situación sin salida ahí”, dijo.

Heard dijo que trató de no “comprometerse” cuando él le hizo varias preguntas sobre las escenas románticas con Franco. Incluso contó que quiso saber si “se le resbaló la lengua” durante el beso. “Decía cosas realmente desagradables sobre mi cuerpo”, agregó, “sobre cómo me gustaba, cómo respondía. Luego comenzó a burlarse de mí. ‘Sé que te gustó’, me dijo, y me llamó zorra”.

Heard aseguró que durante ese momento estaban presentes los asistentes del actor y el personal de seguridad, y que eso le dio mucha vergüenza. En consecuencia, intentó alejarse de Depp, lo que empeoró aún más la situación: según testificó él comenzó a arrojarle objetos, como cubitos de hielo y utensilios.

Johnny Depp y Amber Heard se casaron en 2015 y se divorciaron al año siguiente en medio de una dura batalla legal de acusaciones mutuas por maltrato

Depp demandó a Heard por difamación en la Corte de Circuito del Condado de Fairfax después de que ella publicó un artículo de opinión en el diario The Washington Post en 2018 en el que se lo describía como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. El artículo nunca menciona a Depp por su nombre, pero los abogados del actor argumentan que fue difamado porque claramente se refería a las acusaciones que hizo Heard en 2016 durante su proceso de divorcio.

El protagonista de El hombre manos de tijera declaró por cuatro días previamente en el juicio, en los cuales testificó que nunca golpeó a Heard y que en realidad él era la víctima de abuso. Declaró que fue golpeado por ella en múltiples ocasiones y que ella le arrojaba cosas. El actor describió a Heard como una persona con “una necesidad de conflicto”.

El martes la psicóloga Dawn Hughes reconoció en su testimonio que Heard por momentos perpetró violencia física contra Depp, pero dijo que esto era poco en comparación con la violencia que sufrió, la cual la dejó intimidada y temerosa por su seguridad.

Amber Heard al escuchar un audio en el que Johnny Depp dice que la odia (Foto: Captura de video)

Durante un interrogatorio el miércoles, Hughes reconoció que no estaba determinando si de hecho Depp atacó a Heard en ocasiones específicas. Pero testificó que la versión de Heard sobre sus experiencias coincide con la de aquellas personas que han sufrido abuso doméstico.

Hughes testificó que los abusos sexuales incluían que Depp obligara a Heard a realizarle sexo oral. Sin embargo, en sus interrogatorios, los abogados de Depp señalaron que Heard negó ser obligada a realizarle sexo oral en una prueba psicológica realizada como parte de la evaluación de Hughes.

El juicio, en su cuarta semana, se mantiene en el centro de la atención pública. Más de 100 personas estaban formadas el miércoles antes de las 7 a.m. -tres horas antes de que comenzara la sesión del día- fuera de la corte para ocupar uno de los 100 asientos disponibles. La mayoría son fans y simpatizantes de Depp.