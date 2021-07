Amy Winehouse, una vida atormentada y la persona que busca mostrar su mundo más íntimo

Amy Winehouse es uno de los grandes últimos mitos de la música pop. Desde su muerte a los 27 años el 23 de julio de 2011, los intentos por reconstruir su personaje, tan atormentado como genial, han recaído sobre todo en libros y producciones audiovisuales. Con dos discos editados en vida y un póstumo de inéditos, covers y demos, no quedan más canciones por descubrir (o al menos que se sepa hasta ahora). Por eso, el universo Amy se completa con material por fuera de la música. En ese contexto, Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story, el documental en el que su ahijada Dionne Bromfield cuenta la relación entre ambas y así reconstruye otra faceta de Amy se presenta como una pieza más de un rompecabezas con límites desconocidos. El documental se estrenará por MTV Latinoamérica el 29 de julio, a las 22.30, pero además estará disponible luego en la plataforma Paramount+.

“Quería que la gente viera lo adorable que era Amy con las personas que la rodeaban”, cuenta Dionne Bromfield en conferencia de prensa virtual. “No creo que muchos conozcan esa faceta de ella, su calidad como ser humano. Fue muy dulce conmigo y con muchos de sus amigos”. Con esa premisa, el documental indaga en material casero de archivo, desde fotos y videos hasta una visita a la escuela a la que fue la artista. “Tenía un talento muy grande para la música y para la literatura”, se la escucha decir a quien fuera su directora del colegio.

La relación entre Winehouse y Bromfield nació a partir de la amistad de Amy y la madre de Dionne. La propia cantante le pidió ser la madrina de su hija y desde entonces la conexión se extendió a la música. “Empecé a escuchar la misma música que Amy porque quería ser como ella”, cuenta Dionne. “Si ella era la mejor de su época y escuchaba a The Specials y The Ronettes, por algo era. Tenía que estudiar esa música yo también”.

De hecho, Dionne Bromfield fue la primera artista en firmar para Lioness, el sello que Winehouse fundó en 2009. El 4 de julio de 2011, menos de 20 días antes de la muerte de Amy, Dionne editó a través de Lioness Good For The Soul, su segundo y hasta ahora último disco de estudio. Esa conexión musical es la que sirve como excusa en el documental para recorrer estudios de grabación y charlar con músicos y productores que trabajaron con Amy. “La gente piensa que ella era difícil de tratar, pero la verdad es que era todo lo contrario”, cuenta Dionne. “Era muy amable con sus músicos también, con todos”. Esa es la imagen que cada persona que aparece en el documental se encarga de remarcar.

Sobre las enseñanzas que le dio sobre cómo moverse en la industria de la música y de qué manera encarar su carrera, Dionne recuerda una frase en particular: “Sos tan joven que si no querés hacer algo, podés no hacerlo. Hacé lo que realmente tengas ganas de hacer”. Y recuerda también los beneficios de tener una relación cercana: “Era mi madrina y mi jefa”.

Por cuestiones del destino, la última aparición pública de Amy Winehouse fue durante un show de la propia Dionne. Amy apareció de sorpresa en el escenario y juntas hicieron “Mama said”. Ese material, por supuesto, tiene un lugar destacado en Amy Winehouse & Me: Dionne’s Story. Tres días después, la cantante fue encontrada muerta en su casa. “El día que canté con ella la vi feliz y muy bien, por eso no podía creer cuando me enteré de la noticia”, cuenta Dionne. A casi 10 años de la muerte de Amy (se cumplen el viernes), concluye sobre el proceso de ver las cosas a la distancia. ” Vi toda mi relación con ella con los ojos de una niña de 13 a 15 años, ahora lo veo con perspectiva y desde los ojos de una mujer de 25. Todo el proceso me ayudó. A veces no valorás el momento, ahora me doy cuenta de todo lo que fue conmigo. Hasta entiendo mejor los chistes que me hacía”.