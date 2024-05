Gisele Bündchen y el enojo con su ex, Tom Brady, que la dejó fuera de la Met Gala: “Profundamente decepcionada”

Escuchar

Una de las grandes ausencias de la Met Gala de este año fue la de Gisele Bündchen. Según trascendió este martes, la modelo brasileña estaba invitada la modelo declinó la invitación para pasar tiempo con su familia en lugar de estar presente junto a todos los famosos en la ceremonia realizada en Nueva York. Sin embargo, al parecer hubo motivaciones muchos más profundas y dolorosas detrás de esa decisión de último momento .

Mientras las estrellas subían las escaleras del Museo Metropolitano de Arte el lunes por la noche, Bündchen estaba en casa con sus hijos en Florida, según le dijo una fuente cercana a la brasilera a la revista People. “Está ocupada con su familia en Miami”, aseguró esta persona, señalando que ella “tiene una vida totalmente plena”. La modelo es madre de Benjamin, de 14 años, y de Vivien, de 11, a quienes tuvo con su ex, el retirado futbolista americano Tom Brady. Luego de su separación, volvió a poner el foco en su carrera como modelo y hoy en día tiene varios proyectos entre sus manos. “Este último año trabajó mucho más que en los últimos años de su carrera”, sumo esta fuente. “Tiene muchos proyectos y ha estado trabajando todo el tiempo para cumplir”, afirmó.

En el 2023, Bündchen asistió a la gala luciendo vestido blanco vintage con una capa de plumas, el cual había usado en un editorial con Karl Lagerfeld en 2007. Antes de divorciarse de Brady, la entonces pareja asistía junta a la celebración del Met casi todos los años, desde su debut en 2008. Aunque personas cercanas a la organización dijeron que Bündchen había recibido una invitación para la fiesta de este año, parece que su foco no estaba en los flashes y la alfombra roja. En lugar de estar desfilando ante los ojos del mundo, la modelo se dedicó a subir a sus redes sociales algunos enlaces de donaciones al Fondo Alianza Luz de la Fundación Brasil, la cual recauda dinero para las personas afectadas por las inundaciones en Rio Grande do Sul .

Bundchen y Brady en momentos felices Instagram

“Esta semana, Bündchen ha estado trabajando incansablemente para ayudar a su estado natal, Rio Grande do Sul (Brasil), que está sufriendo las inundaciones más devastadoras de su historia”, añadió la fuente.

Bündchen también pasó las últimas 24 horas lidiando con el hecho de que su matrimonio con Brady haya sido el centro de atención de las bromas que le hicieron a su ex durante un programa especial emitido por Netflix en el cual participaba el exjugador de fútbol americano y figuras de la talla de Kevin Hart, Julian Edelman, Kim Kardashian y Nikki Glaser, entre otros. Según pudo saber la revista People, la ex Victoria’s Secret estaba “ profundamente decepcionada por el retrato irrespetuoso de su familia” durante el programa.

“Gisele se acostó con su entrenador de karate. Tom, ¿cómo no lo viste venir? ¿Ocho clases de karate al día?”, dijo Hart en un momento del especial The Greatest Roast of All Time: Tom Brady. El humorista también deslizó que el motivo de la separación de Brady y la top brasileña fue su decisión de volver a jugar al fútbol americano luego de anunciar su retiro: “La vida de soltero es lo que te mereces porque no tuviste elección. Gisele te dio un ultimátum, te dijo que te retires o se acabó. (...) Cuando tenés la oportunidad hacer 8-9 y todo lo que te costará es tu esposa y tus hijos, tenés que hacer lo que carajo tengas que hacer”.

“Como siempre, la prioridad de ella es apoyar a sus hijos, que se vieron afectados por el contenido irresponsable que se emitió ”, declaró una persona cercana a la familia. Durante el especial, varios cómicos sacaron a relucir la ruptura de la pareja y su romance con el entrenador de jiu-jitsu Joaquim Valente, que ella ha negado vehementemente que comenzara durante su matrimonio.

Bündchen junto a Joaquim Valente, en Costa Rica Backgrid/The Grosby Group

La separación no ha sido fácil para la rubia modelo, sin embargo, poco a poco comienza a tomar las riendas de su vida. “Tengo a mis hijos, que son la mayor bendición de mi vida. Y ahora tengo la oportunidad de crear una nueva temporada, un nuevo capítulo y aprender cosas nuevas”, dijo durante una entrevista con la presentadora Robin Roberts. Y agregó antes de comentar cómo manejan la paternidad con su ex: “Puedo recorrer mi camino de una manera diferente ahora y estoy agradecida por eso, por cada lección que aprendí. Todo lo que he vivido me ha hecho darme cuenta de lo que quiero y de lo que no quiero ”.

Cuando la conductora le preguntó si estaba dispuesta a enamorarse, la brasileña le remarcó: “En este momento mi prioridad son mis hijos y crear este hermoso santuario para mi familia. Más allá de eso, sí, ¿por qué no? La vida está llena de sorpresas. No tengo una bola de cristal que me diga qué pasará mañana, pero sí”, dijo y culminó: “Estoy más comprometida que nunca a vivir mi verdad. Ahí es donde está mi corazón ahora. Estoy viviendo mi verdad y no pido perdón por eso”.

LA NACION