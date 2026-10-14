Ana Paula Dutil se desvinculó de la separación de su ex y Julieta Prandi, habló de su amiga involucrada y reveló: “Estoy enamorada de otra persona”

Luego de que este martes una amiga de Ana Paula Dutil fuera señalada como la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega después de que la modelo anunciara su separación, la exmujer y madre de los hijos del artista rompió el silencio. Además de desentenderse de la sorpresiva ruptura, no se guardó nada y se sinceró sobre su actual estado sentimental.

Ana Paula Dutil habló por primera vez de la escandalosa separación del padre de sus hijos en SQP

En medio del revuelo mediático por el abrupto quiebre de la pareja, la exmodelo habló con SQP (América TV) y se refirió a cómo se enteró de lo sucedido. “Me sorprendí como todos ustedes, supongo. Sí se habló mucho de cómo si yo tuviera que ver en toda esta cuestión o en la dificultad que ella podría haber tenido en este vínculo con él. Y debo decir que no tengo nada que ver”, sostuvo.

A su vez, remarcó el malestar que le generó quedar en el centro de la polémica: “Me duele que me involucren en esto porque me separé hace muchos años, una separación que fue de común acuerdo”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi se separaron tras seis años en pareja y casi un mes de casados

A la hora de recordar el momento en que se enteró de la boda de Ortega y Prandi, Dutil detalló el marco familiar en el que le llegó la noticia. “Me enteré por mis hijos. Estaba cocinando en la casa de uno de mis hijos, y mi hija le dice al otro: ‘¿Le contaste?’. Y el otro dice: ‘No. Y yo digo: ‘¿Qué me tiene que contar?’. Y me dice: ‘No, papá se casa’. Me puse contenta por él y por ella también, porque aprendí a respetarla. No somos amigas, obviamente, no sé si llegaremos a serlo alguna vez, porque yo creo que esto se va a solucionar”, dijo.

Ana Paula Dutil y Emanuel Ortega estuvieron juntos más de una década y se convirtieron en padres de tres chicos Instagram

“Mis hijos la quieren muchísimo y siempre me dijeron que ven a su papá en su mejor momento y que ella lo empujó. Y me lo dijo él: ‘Ella me empujó a que yo vuelva a grabar y vuelva a hacer canciones’”, afirmó.

Ante las versiones que apuntaban hacia su entorno como posible causa de la separación, completó: “La verdad es que no entiendo todo esto que pasó. Entiendo que si del entorno de ella creen algo de mi parte, pero no existe nada. Estoy enamorada de otra persona”. De esa manera, confirmó que volvió a apostar al amor tras años de negación, que está conociendo a alguien y muy feliz con su presente.

Con respecto a su amiga, Mariana Marx, quien fue señalada también como la tercera en discordia en la separación, contó: “Tengo una amiga muy querida, una amiga que me está dando hospedaje, que me pidió, me preguntó ‘¿dónde crees que puedo grabar un audiolibro?’, porque ella es escritora. Le dije: ‘Mirá, dejame hablar con Emanuel a ver si podés grabar en el estudio de él’. Como él sabe que mi amiga me está ayudando, me está dando su casa, me dijo: ‘Obvio, que venga a grabar, es alguien que te está ayudando a vos, yo no le voy a cobrar nada’”.

La segunda parte de la nota de Ana Paula Dutil

“Fue a grabar y no sé qué pasó. Esta es la verdad. No sé qué pasó. Lamento si algo pasó por esto que se dice. Mi amiga no fue con ninguna intención más que grabar su audiolibro, que es fantástico. La verdad es que no sé qué fue lo que pasó y si supiera, no lo diría tampoco”, agregó contundente.

En ese momento, el cronista quiso saber cómo la vio a su amiga después de lo sucedido en el estudio, donde se cruzó con Julieta Prandi. “Me lo guardo para mí. Entiendo que para Julieta quizás haya sido algo incómodo, pero mi amiga no... era mi amiga, fue a grabar su audiolibro. Entiendo que quizás se haya prestado a una mala interpretación, no sé cuál es la palabra, pero eso queda en la intimidad”, respondió la exmodelo.