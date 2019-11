Fuente: Archivo

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de noviembre de 2019 • 01:09

Cuando la abogada Ana Rosenfeld renunció al patrocinio letrado del actor Juan Darthés, un día antes de que la actriz Thelma Fardin lo denunciara por violación, publicó un tuit y emitió una serie de comentarios que ahora le valieron la suspensión de su matrícula por "violación al secreto profesional".

En diálogo con LA NACION, la abogada se mostró sorprendida por el fallo. "Tiene un tinte machista porque el lugar que ocupo molesta a muchos. Fue insólito cómo se comunicó el fallo. Nunca desacreditan al profesional hasta que quede firme", señaló Rosenfeld. "Preferí renunciar a mi patrocinio de Juan Darthés antes que ser juzgada por haber hecho lo contrario".

Tras la medida judicial, que aún no está firme, la abogada hizo una reivindicación de su labor ante la Justicia al defender "los derechos de las mujeres" y señalar que la decisión judicial que la perjudica es machista. "Si seguir defendiendo los derechos de las mujeres me coloca en este lugar, pues levanto la copa. Se trata de un tribunal de juzgamiento machista. Voy a llevar esto hasta la Corte Suprema", agregó la letrada, quien apelará el fallo.

"La apelación demora un mínimo de dos años, con lo cual yo voy a seguir trabajando. Y si el fallo se ratifica me voy a dedicar a ser mediática. No me notificaron, con lo cual voy a pedir una investigación y cada uno tendrá que hacerse responsable por los hechos ventilados y por la información ventilada antes de que yo la recibiera. Es inusual que la prensa se entere antes de que yo. Me condenan por ser mujer. En el programa de Santiago del Moro (cuando conducía Intratables), con lágrimas dije que renuncié porque jamás me hubiera sentado al lado de alguien sospechado de esa situación", concluyó la abogada, en referencia a la denuncia por violación de Fardin contra Darthés.