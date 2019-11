Ana Rosenfeld puede apelar el fallo Fuente: Archivo

El 10 de diciembre de 2018, la abogada Ana Rosenfeld renunciaba a la representación de Juan Darthés en la causa que llevaba adelante el actor contra Calu Rivero. La letrada lo comunicó a través de su cuenta de Twitter, un día antes de que Thelma Fardin denunciara a Darthés por violación en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañada por el Colectivo de Actrices Argentinas.

"Mañana presentaré en Tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan Darthés", podía leerse en su tuit. "Yo tengo mis límites éticos y morales y obviamente ante cualquier mínima sospecha de una situación que vaya en contra de mis principios, doy un paso al costado", le explicaba la letrada a LA NACION al momento de su renuncia.

Darthés, en la entrevista que le brindó a Mauro Viale, aludió a la decisión de quien fuera su abogada. "Ella antepuso su lugar, no puedo obligar a la gente a que me crea", manifestó el actor, quien actualmente se encuentra en San Pablo, y sobre quien pesa una circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

El proceder de Rosenfeld le valió en diciembre de 2018 dos denuncias realizadas por separado por los letrados Francisco Oneto y Fernando Miguez ante el Colegio de Abogados por violación del secreto profesional. Casi un año después de dichas denuncias, el Colegio falló a favor de los denunciantes y suspendió a Rosenfeld por un año. La abogada puede apelar este fallo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. Si no apela, dicho fallo se ejecuta; pero hasta que la resolución no esté firme, ella puede seguir ejerciendo su profesión.

En diálogo con LA NACION, Francisco Oneto habló sobre lo que lo condujo a denunciar a Rosenfeld. "La denuncié el día posterior a su anuncio porque violó el secreto profesional y perjudicó los intereses de su cliente al momento de abandonar la representación, esto está en el Código de Ética, la denuncia se hace ante el Colegio de Abogados de la Capital", explicó el letrado a este medio. La denuncia abarca el artículo 21 de dicho código, donde se lee: "Renuncia al desempeño profesional: cuando el abogado renuncia al patrocinio o representación, cuidará que ello no sea perjudicial a los intereses de sus clientes".

Por su parte, Fernando Miguez, el otro letrado denunciante, le contó a este medio cómo fue la audiencia que se llevó a cabo con Rosenfeld, hace un mes y medio. "Se realizó en la sala 2 del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, donde estuvo ella y su abogado defensor, y en la que presentó un testigo. La audiencia se extendió cuatro horas. Fue duro para ella", informó el abogado. "En la misma había cinco jueces. Una audiencia es como un juicio oral, donde los abogados del Comité de Disciplina actúan como jueces. Ella expuso su criterio, ahondaron mucho sobre la presunción de inocencia", añadió Miguez, quien también hizo mención al hecho que lo motivó a realizar la denuncia.

"Más allá de lo de Darthés, acá se violó el el secreto profesional, y se dejó expuesto al cliente. Nosotros le reprochamos una falta de ética grave, más allá del delito o la clase de persona que sea su defendido. Eso fue lo que mencionamos y lo que evaluó el comité", agregó el abogado, quien también detalló cómo seguirá el proceso.

"Hoy se firmó el fallo al mediodía, pero ahora la Justicia lo tiene que certificar, y ella puede apelar; hasta que no esté firme, no está suspendida, y el Colegio está pidiendo suspender la matrícula por el lapso de un año, lo que a ella le equivale a renunciar a todas las causas donde sea patrocinante y querellante de un cliente. Es decir, sigue siendo abogada, pero no puede ejercer", explicó Miguez y manifestó que "es muy difícil" que la Justicia falle en contra del Colegio de Abogados. "No suele suceder y tampoco es común que te suspendan. Es gravísimo que te suspendan la matrícula, pocas veces lo hacen", concluyó.

La palabra de Ana Rosenfeld

En diálogo con LA NACION, la abogada se mostró sorprendida por el fallo. "Tiene un tinte machista porque el lugar que ocupo molesta a muchos. Fue insólito cómo se comunicó el fallo. Nunca desacreditan al profesional hasta que quede firme", señaló Rosenfeld y reafirmó su postura: "Preferí renunciar a mi patrocinio de Juan Darthés antes que ser juzgada por haber hecho lo contrario".

" Si seguir defendiendo los derechos de las mujeres me coloca en este lugar, pues levanto la copa. Se trata de un tribunal de juzgamiento machista. Voy a llevar esto hasta la Corte Suprema", agregó la letrada, quien apelará el fallo. "La apelación demora un mínimo de dos años, con lo cual yo voy a seguir trabajando. Y si el fallo se ratifica me voy a dedicar a ser mediática. No me notificaron, con lo cual voy a pedir una investigación y cada uno tendrá que hacerse responsable por los hechos ventilados y por la información ventilada antes de que yo la recibiera. Es inusual que la prensa se entere antes que yo. Me condenan por ser mujer. En el programa de Santiago del Moro (cuando conducía Intratables), con lágrimas dije que renuncié porque jamás me hubiera sentado al lado de alguien sospechado de esa situación", concluyó la abogada, en referencia a la denuncia por violación de Thelma Fardin contra Juan Darthés.