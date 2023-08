escuchar

La actriz Andrea Estévez, quien vive en los Estados Unidos, compartió una publicación en su cuenta personal de Instagram luego de conocer a uno de sus máximos ídolos de Hollywood.

Este miércoles, la actriz viajó a Los Ángeles para presentar la comedia musical que protagoniza. Sin embargo, en su estadía se llevó una grata sorpresa al cruzarse con el actor de Hollywood, Dwayne Johnson, mejor conocido domo “The Rock”. El actor de Rápidos y Furiosos, Jumanji y Black Adam, vestido de camisa negra y lentes de sol, se mostró predispuesto para el retrato con una sonrisa.

Andrea Estévez conoció a Dwayne Johnson en Los Ángeles Instagram: @estevezandrea

“Lo admiré en cada una de sus películas”, introdujo Andrea Estévez quien estaba contenta al conocer a su ídolo. “Qué placer haberte conocido en Los Ángeles, The Rock, tan carismático”, continuó.

Al parecer, ambos actores mantuvieron un diálogo y ella destacó esa grata conversación: “Gracias por esas palabras. Dwayne Johnson es una de las estrellas más electrizantes de todo Hollywood”.

Luego de la escandalosa separación de Juan Manuel García por la manutención de su hija Hannah, Andrea decidió continuar con su vida en los Estados Unidos, donde cría a la pequeña y sigue con su carrera actoral.

No obstante, el confinamiento fue un momento difícil para ella, ya que no podía ejercer la actuación y, en cambio, tuvo que cambiar de rubro por algunos meses. “Esto es nada que ver con lo mío: soy importadora. Estoy trayendo, haciendo negocios. Acá me pintó hacer negocios más que lo artístico. Saqué licencia de importación y estoy trayendo una bodega de Argentina para acá, ya tengo contrato, tengo oficina”, señaló en diálogo en Net TV en el 2022.

También habló de su costado empresarial. “Saqué mi marca acá de carteras y zapatos, la cual se llama ‘Hannah by Andrea Estévez’. Por ahora, hago venta online y estoy con ganas de poner un stand en algunos de los shoppings. Estoy con 200 millones de trabajos. No puedo más. También, puse un departamento para rentar a turistas”, indicó.

Andrea Estévez habló del celular que Luis Miguel le regaló para que se contacte con él

Luis Miguel regresó a la Argentina para protagonizar varios shows en el Movistar Arena. A raíz de este acontecimiento que generó una fuerte expectativa en las personas que sacaron su entrada, en el programa Desayuno Americano (America) dialogaron Andrea Estévez, quien mantuvo un romance con Luis Miguel y contó algunos detalles exclusivos de la relación que tuvieron.

“Estuve seis o siete noches con él, fue en toda la etapa cuando estuvo en Obras, después fue a Mar del Plata, donde yo hacía un espectáculo y él funciones, y terminamos la gira en el país por Córdoba. Luego viajamos dos veces a Los Ángeles, paré en un hotel con él y festejamos en Miami su cumpleaños”, relató Estévez, quien contó con lujo de detalle como fue su estadía con el artista.

En esa misma línea, remarcó: “Era un hombre súper caballero, educado, de buen humor, amiguero, se rodeaba de un círculo íntimo con matrimonios amigos y con su hermano. En todos los momentos que compartíamos no estaba con otra persona que no sea yo”.