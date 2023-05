¿Fin de la enemistad? Dwayne Johnson tendrá un cameo en Rápidos y Furiosos X, a pesar de su escandalosa pelea con Vin Diesel

escuchar

A dos días del estreno de la décima entrega, una noticia sorprendió a los fanáticos de Rápidos y Furiosos: Dwayne Johnson regresará a la exitosa franquicia para hacer un cameo como Luke Hobbs, a pesar de haber dicho que su participación en la saga había terminado. Según The Wrap, el actor aparecerá durante una escena al final de los créditos de Rápidos y Furiosos X, que llegará a la pantalla grande el próximo 18 de mayo.

Mientras que su primera aparición fue en 2011, su última participación ocurrió en 2019, más precisamente con el spin-off de su personaje y el de Jason Statham, Hobbs & Shaw. De hecho, fue en 2021 que Johnson declaró que su personaje no volvería debido a su escandalosa pelea con Vin Diesel, el encargado de interpretar a Toretto en esta saga.

Tras sus dichos, Diesel recurrió a sus redes sociales para hacerlo cambiar de parecer y pedirle de manera pública que sea parte de esta décima entrega que está por estrenarse. “Como sabés, mis hijos se refieren a vos como el tío Dwayne en mi casa. No pasa un día festivo en el que ellos y vos no envíen buenos deseos... Pero ha llegado el momento. El legado espera”, escribió Diesel en su cuenta de Instagram, intentando convencer a su colega.

“Te dije hace años que iba a cumplir la promesa que le hice a Paul (en referencia a Walker, quien falleció en noviembre de 2013 en un accidente automovilístico). ¡Juré que lograríamos hacer el mejor Rápido... en el final, que es la décima entrega! Debés aparecer, no dejes la franquicia, tenés un papel muy importante que jugar. Hobbs no puede ser interpretado por nadie más. Espero que estés a la altura de las circunstancias y cumplas con tu destino”, agregó el protagonista en un mensaje que tenía cierto tono de intimación pública.

El elenco de Rápidos y Furiosos 8

Muy sorprendido por su posteo, Johnson recogió el guante y definió sus palabras como “un ejemplo de su manipulación”. “En junio pasado, cuando Vin y yo no nos conectamos a través de las redes sociales, le dije directamente, y en privado, que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre animaría a que la franquicia tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara”, comentó el actor en diálogo con CNN.

“También hablé en privado con mis socios en Universal, quienes me brindaron un gran apoyo al comprender el problema”, agregó quien enseguida explicó por qué consideró un acto de manipulación el posteo de su colega. “ No me gustó que mencionara a sus hijos en la publicación, así como la muerte de Paul Walker. Dejalos fuera. Hablamos hace meses sobre esto y llegamos a un acuerdo claro. Mi objetivo todo el tiempo fue terminar mi increíble viaje con esta increíble franquicia Rápido y furioso con gratitud y gracia. Es desafortunado que este diálogo público haya enturbiado las aguas ”, opinó.

Diesel y Johnson evitaban cruzarse en el set Archivo

De hecho, con el tiempo se supo que Johnson había aceptado aparecer en la entrega de 2017 sólo con una condición: que no tenga que compartir ninguna escena con Diesel. “ Quería renunciar al drama. Pensé que eso era lo mejor que podía hacer. Para todos ”, reveló por ese entonces justificando su decisión.

Una pelea furiosa

Ahora bien, ¿de dónde viene esta enemistad entre estos dos actores estadounidenses? La pelea data de 2016, cuando estaban filmando la octava entrega de la franquicia que finalmente se vio en pantalla en 2017. “ Vin ha tenido problemas con The Rock (Johnson) porque sigue llegando tarde al set. A veces no aparece en toda la jornada y está retrasando la producción ”, contó un testigo sobre los motivos por los cuales habrían comenzado las rispideces en el set.

Las llegadas tarde y las actitudes de divismo en el set fueron el gran detonante del distanciamiento entre los actores Captura: Universal Pictures Latam

Sin embargo, para Johnson era Diesel el que se ausentaba sin aviso del rodaje o tenía actitudes de divismo. “No hay otra franquicia que me hierva la sangre más que esta. Mis coprotagonistas femeninas siempre son increíbles y las amo. Mis coprotagonistas masculinos, sin embargo, son una historia diferente. Algunos se comportan como hombres de pie y verdaderos profesionales, mientras que otros no ”, lanzó Johnson en sus redes, dando cuenta del malestar puertas adentro.

“Cuando veas esta película el próximo abril y parezca que no estoy actuando en algunas de estas escenas y mi sangre está legítimamente hirviendo, tenés razón”, agregó el actor sin rodeos. Ante la repercusión que generaron sus dichos, Diesel salió a apaciguar las aguas: “Creo que algunas cosas pueden estar fuera de proporción. No creo que esa fuera su intención. Sé que aprecia cuánto trabajo en esta franquicia. En mi casa, él es el tío Dwayne”, dijo quien también oficia de productor en este film en una entrevista con USA Today. “Protejo la franquicia. Protejo a todos, incluido a Dwayne. Protegí a Dwayne más de lo que nunca sabrá. Y no importa. Él no tiene que saberlo. Pero lo aprecia. Él lo sabe. Dwayne solo tiene un Vin en su vida. Dwayne Johnson solo tiene un hermano mayor en este mundo del cine y ese soy yo”, agregó.

Sin embargo, para Johnson las cosas siempre fueron diferentes. “Una parte de mí siente que no hay forma de que dignifique nada de esa tontería con una respuesta. A diferencia de él [Diesel], no vengo del mundo del teatro. Crecí de manera diferente y me criaron de manera diferente. Vengo de una cultura y un entorno completamente diferentes. Y me meto en cada proyecto dándolo todo. Y si siento que hay algunas cosas que necesitan arreglarse, manejarse y cuidarse, entonces lo hago. Es así de simple. Cuando leí eso, como todos los demás, me reí, me reí mucho. Todos nos reímos ”, expresó la ex estrella de lucha libre en una charla con Vanity Fair.

The Rock habló sin pelos en la lengua de su rivalidad con Vin Diesel AFP

Después de este cruce, la estrella de Alerta roja confesó que él y Diesel tuvieron una reunión en su trailer para aclarar las cosas. ” No lo llamaría una reunión pacífica, lo llamaría una reunión de claridad. Tuvimos una buena conversación y me di cuenta que tenemos diferencias fundamentales sobre cómo entender el cine. Me tomó algo de tiempo, pero agradezco ver todo ahora con claridad. Trabajemos juntos de nuevo o no. Y acordamos dejarlo así”, contó Johnson en la misma entrevista, donde también aprovechó para desmentir algunas afirmaciones de su compañero sobre su relación y su protección en el set. “Tengo un hermano mayor y es mi medio hermano. Eso es todo”, aclaró respecto a los dichos del intérprete de Toretto que lo consideraba parte de su familia.

Para que no vuelvan a cruzarse en el set, la producción anunció el spin-off Rápidos y furiosos: Hobbs & Shaw que llegó a los cines en 2019. “En este momento me estoy concentrando en hacer que el spin-off sea lo mejor posible (…). Le deseo todo lo mejor (a Diesel), y no albergo ningún rencor, todo está aclarado. En realidad, podés borrar esa última parte sobre que ‘no albergo rencor’. Dejémoslo en que todo está aclarado”, dijo Johnson en diálogo con Rolling Stone.

Jason Staham y Johnson protagonizaron el spin-off de 2019 Cultura y Ocio

Después de años de idas y vueltas, finalmente se confirmó que Johnson aparecerá en esta nueva entrega, que será parte de la cuenta regresiva hacia el final de la saga. En ella, también estarán Jason Statham, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel y se sumaran nuevas caras como Jason Momoa, Rita Moreno y Brie Larson. A su vez, Meadow, la hija del difunto Paul Walker, también será parte a través de un cameo para homenajear a su padre.

LA NACION