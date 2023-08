escuchar

Luis Miguel regresó a la Argentina para protagonizar varios shows en el Movistar Arena. Con la trascendencia que genera su presencia, los fanáticos agotaron rápidamente todas las entradas de las diferentes funciones que dará el artista mexicano, quien se vio envuelto en los últimos días en una polémica acerca de su figura por la aparición de unos supuestos imitadores que se subían a escena engañando así al público presente.

A raíz de este acontecimiento que generó una fuerte expectativa en las personas que sacaron su entrada, en el programa Desayuno Americano (America) dialogaron Andrea Estévez, quien mantuvo un romance con Luis Miguel y contó algunos detalles exclusivos de la relación que tuvieron.

Con Pamela David como interlocutora en la entrevista, la modelo empezó a relatar cómo fueron aquellos tiempos de amorío con el reconocido cantante y su agenda laboral, la cual se acomodaba a los diferentes shows que brindaba el mexicano en el país.

“Estuve seis o siete noches con él, fue en toda la etapa cuando estuvo en Obras, después fue a Mar del Plata, donde yo hacía un espectáculo y él funciones, y terminamos la gira en el país por Córdoba. Luego viajamos dos veces a Los Ángeles, paré en un hotel con él y festejamos en Miami su cumpleaños”, relató Estévez, quien contó con lujo de detalle como fue su estadía con el artista.

Andrea Estévez habló del celular que Luis Miguel le regaló para que se contacte con él

En esa misma línea, remarcó: “Era un hombre súper caballero, educado, de buen humor, amiguero, se rodeaba de un círculo íntimo con matrimonios amigos y con su hermano. En todos los momentos que compartíamos no estaba con otra persona que no sea yo”.

Luego de compartir varios días junto a él, la modelo le explicó a Pamela David que al seguir cada uno por su camino le regaló un celular para que siguieran en contacto, a pesar de la distancia: “Siempre sentía que el viaje se iba a terminar y que no sabía cuándo me iba a volver a llamar. En todo momento fui respetuosa de sus tiempos, pero se me ocurrió comprarle un celular Blackberry con línea y le anoté solo mi número de teléfono por si se quería contactar conmigo. Todo esto fue en diciembre y para febrero me habla a mí, pero desde su número personal”, comentó.

Por último, el staff periodístico le preguntó a Andrea cómo era el artista como amante: “El 10 le queda chico. Es un hombre cariñoso, afectivo, muy caballero... hasta un poco machista, pero a mí me gusta, era como perfecto”.

Sin dejar pasar una parte de su respuesta, Pamela David no dejó cabos sueltos y volvió a la carga para interrogarla sobre la concepción machista de Luis Miguel: “Era muy dominante”, argumentó la modelo, quien, entre risas, contó su experiencia al lado de uno de los artistas más carismáticos y empáticos que está de visita en el país, y encabezará varios recitales en un Movistar Arena con localidades agotadas y una expectativa tal que lo posiciona como uno de los shows más convocantes del 2023.