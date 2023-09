escuchar

En una entrevista, Andrea Estévez habló sobre la relación de su hija con el papá, Juan Manuel García. En su testimonio, se dejó ver resignada sobre el vínculo que mantiene su expareja con la pequeña y aseguró que la pequeña ya no lo cuenta como parte de su vida. En ese sentido, afirmó que dejó de aconsejarlo sobre cómo mejorar el vínculo.

Instalada en Estados Unidos y lejos de su exmarido, la actriz quedó al cuidado de Hannah, la hija de ambos. En ese contexto, deben acordar sobre las visitas que realiza García para compartir tiempo con su hija, que según su visión son insuficientes.

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Estévez se refirió a esta situación. “Las cosas cambiaron bastante y fue porque yo cambié”, comenzó en este fragmento de la entrevista, con respecto a cómo evolucionó la situación durante el último tiempo, ya que anteriormente había hablado públicamente a esta problemática.

En ese sentido, detalló cuáles fueron las modificaciones que llevó a cabo y recordó la actitud que tenía anteriormente sobre el vínculo entre su expareja y su hija: “Hoy tengo la energía 100 por ciento puesta en Hannah. Tomé esta decisión de no aconsejar al otro en lo que tiene que hacer como papá. Muchas veces dije que no sabe lo que se pierde y en realidad, la que se pierde algo es mi hija, porque es ella la que no puede disfrutar de un papá como tendría que hacerlo”.

A continuación, Estévez contó cómo está hoy esa relación. “La ve a Hannah una vez cada dos o tres semanas. Yo no estoy para nada de acuerdo con una paternidad así. Creo que mi hija necesita una paternidad mucho más presente”, explicó. Con respecto al tema, también mencionó que evita mencionarle a su hija de cinco años el tema de las visitas de su papá, dado que hasta no estar bien cerca del momento no puede estar segura de que vayan a concretarse.

Dentro de ese contexto, la actriz, instalada en el país norteamericano desde hace más de dos años tras un breve regreso a la Argentina, relató que su hija ya se acostumbró a este ritmo y no sufre por el tema: “Los hijos son sabios. Ella se acostumbró a que al papá lo ve cada tanto y no lo cuenta en nada al papá; hace los dibujos del colegio y no lo dibuja a él. En ningún momento vino y me dijo que quería verlo”.

“El día que ella me diga que no quiere verlo, como ya ha pasado en dos o tres oportunidades, no vamos”, agregó. La actriz también reflexionó que este comportamiento de Juan Manuel García lo aleja de su hija: “Por ahí en un año la ve 15 veces. No es parte de su vida prácticamente”.

A lo largo de la entrevista, Estévez remarcó que las presencias de su expareja siempre fueron esporádicas y que García nunca apareció en actos escolares ni se comprometió con los cuidados de la salud de Hannah: “Un papá no es tomar algo un ratito cada dos semanas. Es un montón de otras cosas: educar, enseñar, llevarla al médico, preocuparte, preguntar cómo están sus dientes”. “Todo lo que yo pueda decirle para abrirle los ojos es absolutamente en vano”, concluyó.