Luis Novaresio explicó por qué desapareció de plano cuando Luis D’Elía tuvo un ataque de furia en Intratables

El día que Luis D’Elía tuvo un ataque de furia en el programa Intratables (América) y acusó a Eduardo Duhalde de haber “traído la droga a la Argentina”, hace ya casi diez años, Luis Novaresio no solo se encontraba presente en el estudio, sino que estaba sentado al lado del dirigente piquetero, en su función de panelista, pero en una posición extraña que todavía hoy se suele ser recordada en las redes sociales.

“¿Por qué se movía así Novaresio?”, es lo que quisieron saber sus compañeros de LN+, tras recordar el violento episodio que protagonizó el dirigente piquetero, entonces alineado con el kirchnerismo duro y enfrentado con Sergio Massa, quien había derrotado a los candidatos de Cristina Kirchner en las elecciones legislativas de 2013 tras haber fundado el Frente Renovador con peronistas “disidentes”.

“Lo recuerdo bien, Novaresio se corría del cuadro para no salir en la pantalla mientras D’Elía gritaba”, rememoró Débora Plager en el pase entre los programas Noticiero 8 am, que conduce Luis Majul, con Buen día Nación, a cargo del periodista rosarino, por la pantalla de LN+.

Luis Novaresio explicó por qué desapareció de cámara cuando Luis D'Elía tuvo un ataque de furia en Intratables

En aquella oportunidad, el piquetero se mostraba enfurecido y entabló un debate a los gritos con los panelistas, entre ellos Novaresio, quien, sentado a la derecha del matancero, cada vez se inclinaba más hacia un costado, como saliéndose del plano, frente a un enfurecido invitado.

Y es que D’Elia no paraba de moverse y señalar al “zabeca de Banfield”, por el exgobernador bonaerense y expresidente Duhalde, acusándolo de ser el responsable de hacer ingresar al narcotráfico al conurbano bonaerense. “El zabeca de Banfield, el mismo que le hace campaña a Massa”, gritaba.

Luis D'Elia apuntó contra el precandidato presidencial kirchnerista Sergio Massa, pero hace diez años también lo criticaba en duros términos

“¿¡¿¡¿Quién trajo la droga a la Argentina? ¡El zabeca de Banfield la trajo! ¡El zabeca de Banfield la trajo! Ese que está atrás de Massa, el que le hace campaña a Massa. Ese trajo la basura de la droga y el narcotráfico a la Argentina. ¡El zabeca de Banfield la trajo! Todos lo sabemos”, gritaba D’Elía.

“¿Puedo explicar por qué me corrí del plano?”, pidió Novaresio para aclarar qué fue lo que sucedió aquella noche del 14 de abril de 2014, cuando el conductor se movía como un contorsionista sentado en un sillón de oficina.

Luis Novaresio explicó por qué se salió del plano el día que Luis D'Elia tuvo un ataque de furia en Intratables (Captura video LN+)

“Yo estaba frente a D’Elía, cerca de Mariana Lestelle, que me hacía señas como diciendo que se iba a descomponer, y yo me corría del plano, pero en realidad era porque D’Elía me escupía mucho cuando gritaba”, explicó el periodista, entonces integrante de Intratables (América) cuando era conducido por Santiago Del Moro.

“¡Ah! ¿Era por eso? Mirá lo que vengo a enterar tantos años después”, exclamó Plager. “Sí, yo estaba entre Vilouta y Del Moro, y en un momento le digo: ‘Hacé algo’, y ‘salí corriendo’ me dicen, es lo que tenía pensado”, añadió Novaresio.

“Tantos años pensando que era por un tema ideológico, que no querías quedarte cerca de él y era porque te escupía”, finalizó sorprendida Plager.

