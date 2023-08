escuchar

Desde que puso un pie en la Argentina, Luis Miguel causó una verdadera revolución en todos los sentidos. Así como sus fans están completamente desesperadas por tenerlo lo más cerca posible, en las redes circula la teoría de que habría un doble sobre el escenario. Pero, de lo que sí hay certezas, es que tres de las primeras 10 noches que tiene pautadas tiró abajo el Movistar Arena con sus hits de siempre: “Suave”, “La chica del bikini azul” e “Incondicional”.

Luis Miguel se presentó el 3, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena y aún le quedan siete fechas que ya están sold out: 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de este mes. NOELIA MARCIA GUEVARA

No obstante, él no solo da de qué hablar cuando el micrófono está encendido, sino también cuando se apaga. Tiene un historial de conquistas en su haber y es de público conocimiento que las mujeres argentinas suelen ser de su preferencia. Nadie se quiso quedar afuera del ‘fenómeno Luismi’ y varias mujeres salieron a contar sus historias con él. Una de ellas fue Nazarena Vélez, quien recordó el día en que se quedó con él en la habitación de un hotel, pero rechazó pasar la noche.

El lunes en LAM (América TV) la panelista revivió lo que sucedió con el músico cuando ella tenía 23 años. “Fui yo sola cual larva, nadie me buscó. Yo era fan de él de chiquitita”, contó y aseguró que sigue siéndolo, “no como antes”, pero aún le “encanta”. “Tengo una amiga productora que me dijo: ‘Mañana se hace en el Sheraton una cena donde me pidieron que lleve cinco, seis chicas, diosas’”, recordó.

Nazarena Vélez recordó la noche donde conoció a Luis Miguel

Nazarena rememoró que el encuentro tuvo lugar después del show en una habitación del hotel. “Él nos invitaba a comer. Creo que para después las chicas que querían se quedaban, yo iba en modo fan. No me importaba nada”, aseguró. Fue ahí cuando intervino Yanina Latorre, en su rol de conductora en reemplazo de Ángel de Brito, y lanzó: “Si te ofrecía quedarte...”. A lo que Vélez dijo: “Me ofreció”.

La exmodelo, que en ese entonces tenía 23 años, volvió a aclarar que fue en “modo fan” simplemente a conocerlo, sin intenciones de que sucediera algo más, y que incluso estaba de novia. Según indicó, en la habitación, ella y el resto de las chicas fueron recibidas con almendras y champange y con Luismi vestido de negro con pantalón de traje y remera. “Tenía 25 años. Te dabas la cabeza contra la pared. Era educado, amoroso y tenía un muy rico perfume”, aseguró.

Ella reveló que fue vestida con un enterito de jean, remera y zapatillas y recordó que el músico las miraba y cada tanto les hacía alguna pregunta. “En un momento, yo me voy al baño. No la pasé bien porque las chicas no me hicieron pasar un buen momento. Él se queda hablando conmigo y yo tenía una cadenita, de esas con la cara del bebé, y la tenía a Barbarita. Me preguntó si tenía hijos y conectamos”, explicó la panelista y contó que si bien no se sacó una foto, le regaló una remera que después terminó dándosela a una amiga que estaba enferma.

Nazarena Vélez reveló por qué rechazó pasar la noche con Luis Miguel

La mediática señaló que cuando salió del baño se dio cuenta de que el resto de las mujeres se habían ido. Según contó, Luismi le dijo que “se dio cuenta de que el clima no había estado bueno” y les pidió que se fueran. Al mismo tiempo, destacó que fue “super respetuoso y amoroso” y compartió cómo terminó el encuentro.

“Me tenía que volver a Quilmes y en vez de irme en un remis me puso su chofer. A pesar de que me dijo: ‘¿Te querés quedar a dormir?’. Y al otro día él se iba a Córdoba”. Si bien contó que no hubo “chape” cuando se estaba yendo de la habitación, el cantante le besó el labio inferior.