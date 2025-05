Andrea Kimi Antonelli, la nueva promesa de la Fórmula 1, tiene su propio documental en Netflix

El estreno de Fórmula 1: Drive to Survive no solo precalentó los motores, sino que también fanatizó a quienes no estaban familiarizados con la máxima categoría del automovilismo. Debido a esto es que las series relacionadas con este deporte se convirtieron en uno de los contenidos más visto entre los suscriptores de Netflix; y, para alegría de estos, el gigante del streaming estrenó un nuevo documental que ya está en boca de todos.

The Seat se estrenó el pasado 5 de mayo en Netflix (Foto: Netflix)

Este lunes 5 de mayo, la plataforma le dio la bienvenida a The Seat (Detrás del volante), el documental que sigue a Andrea Kimi Antonelli, la nueva promesa de la F1. En 40 minutos, la producción de Kyle Thrash explora el ascenso del joven italiano de 18 años al campeonato más prestigioso del mundo, específicamente su decisión de ser piloto de Mercedes-AMG PETRONAS.

Andrea Kimi Antonelli durante el Gran Premio de Miami (Photo by Chandan Khanna / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

“Una mirada íntima al proceso de toma de decisiones detrás de la audaz elección de fichar en Mercedes. Muestra los chats y conversaciones que llevaron a Toto Wolff y al equipo a elegir a Antonelli, el tercer piloto más joven en la historia de la F1, para reemplazar a Hamilton. El documental destaca la inexperiencia de Antonelli en ese momento, así como la magnitud de la decisión que lo coloca en un lugar histórico”, dice la sinopsis oficial.

El conocido como el tercer debutante más joven de la historia del automovilismo nació el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia. Cursó sus estudios en el ITCS Gaetano Salvemini en Casalecchio di Reno, una escuela técnica de comercio y economía en la ciudad de Casalecchio di Reno, donde aprendió a hablar inglés, el mismo que perfeccionó con los viajes que emprendió. Pese a que su padre quería que fuera futbolista, Antonelli insistió por los deportes de motor.

Andrea Kimi Antonelli en Monza, Italia (AP Photo/Luca Bruno) Luca Bruno - AP

Así fue que a los siete años comenzó en el karting, lo que lo llevó a ganar distintos premios destacados como la Easykart International Grand Final, la South Garda Winter Cup y las prestigiosas WSK Champions Cup, la WSK Super Master Series,​ la WSK Euro Series. Como si esto fuera poco, fue coronado dos veces seguidas en 2020 y 2021 como campeón europeo de karting CIK-FIA. ​

El talento del joven para el automovilismo parece hacerle honor a su segundo nombre. Pese a que es solo una coincidencia, se llama Kimi al igual que Räikkönen, el campeón mundial de pilotos de Fórmula 1 de 2007. Si bien sus padres lo eligieron porque combinaba con Andrea, su tío, que también se llamaba Andrea, era un gran fan de Räikkönen.

Titulos similares a The Seat para disfrutar en Netflix

1. Drive to survive (2019)

Documental. Los pilotos, representantes y dueños de equipos viven a máxima velocidad, tanto dentro como fuera de la pista, durante las temporadas de la Fórmula 1. Duración: 7 temporadas. Ver Drive to survive.

Drive to Survive, tráiler oficial de la primera temporada

2. Schumacher (2021)

Documental. Michael Schumacher fue siete veces campeón del mundo y obtuvo 91 victorias en carreras de Fórmula 1. Hizo historia y aún ostenta varios récords. Se narra su exitoso camino hasta el trágico accidente de esquí que sufrió. Duración: 1 h 52 min. Ver Schumacher.

Schumacher, tráiler oficial

3. Senna (2024)

Serie. La producción gira en torno al piloto brasileño de Fórmula 1 Ayrton Senna, que llegó a conquistar tres campeonatos del mundo. Su muerte en un accidente en la curva de Tamburello del Autódromo Enzo e Dino Ferrari, mientras disputaba la carrera del Gran Premio de San Marino de 1994, conmocionó al mundo del motor. Duración: 6 episodios. Ver Senna.