El Eternauta: cómo se tradujo el nombre de las Islas Malvinas a otros idiomas disponibles en Netflix

El Eternauta es una serie anclada en la idiosincrasia argentina, y desde luego, que eso comprende al idioma. Los chistes y juegos de palabra con el lunfardo local son numerosos (alcanza con recordar la seguidilla de chistes sobre la lluvia), y para el público argentino esa es una bienvenida yapa. Sin embargo, a la hora de traducir esos diálogos a otros idiomas, todo se convierte en un dolor de cabeza, porque encontrar equivalencias a chistes tan locales, no es tarea sencilla. Y en esa línea, hubo un elemento especialmente delicado, y es el nombre de las Islas Malvinas.

¿Por qué en los subtítulos en inglés (y otros idiomas) de #ElEternauta dice "Malvinas Islands" y no "Falklands"? Lo explica la traductora que hizo los subtítulos en inglés y ayudó en los de otros idiomas. pic.twitter.com/EKySDtyTQs — Ignacio Hutin (@iehutin) May 5, 2025

En varios lugares del mundo las Malvinas son conocidas como Falklands, nombre que utilizan los británicos para referirse al archipiélago. Pero si un personaje habla en inglés y menciona ese lugar, ¿debería decir Islas Malvinas o Falklands? Y según compartió la traductora de la serie El Eternauta, Daiana Estefanía Díaz, la respuesta era muy clara.

En redes sociales, Díaz reveló que la traducción que eligió utilizar fue Malvinas Islands, y no Falklands. Desde su perspectiva, ella explicó: “Juan Salvo era excombatiente de Malvinas, y decidí que iba a traducir Islas Malvinas como Malvinas Islands, y no como Falklands. Era la única opción viable, no tuve la menor duda. No solo porque jamás se me ocurriría usar en ese contexto y en una producción argentina un nombre que no sea Malvinas, sino además porque sé que ningún argentino, sea real o ficcional, las llamaría de otro modo”.

Más adelante, la traductora agregó con respecto a su decisión: “Como traductora que además ofició de enciclopedia argenta para los otros traductores de este proyecto, sugerí que en los subtítulos de todos los idiomas se usara el nombre Malvinas, independientemente de si en esos países llaman así a nuestras islas o no”.

Por último, Díaz concluyó: “No se trata de caprichos personales ni de intransigencias, sino de buscar transmitir de manera fiel, auténtica y profesional la esencia y la idiosincrasia de estos personajes en el contexto de la obra y nuestro país más allá de las fronteras idiomáticas. Y confiar en que al público le va a gustar aprender algo más sobre nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de ver el mundo”.

El Eternauta, “personalidad emérita”

La Secretaría de Cultura de la Nación se suma a la “eternautamanía” con dos distinciones a los hacedores de la exitosa serie de Netflix: el actor Ricardo Darín (Juan Salvo en El Eternauta) será declarado personalidad emérita de la cultura de la República Argentina y la serie de invasión alienígena dirigida por Bruno Stagnaro, de Interés Cultural de la Nación.

Desde Italia, donde participa de encuentros con funcionarios y visitas a instituciones culturales que concluirán el viernes con su discurso en la Bienal de Venecia -este año dedicada a la Arquitectura- y un encuentro con su par italiano, el ministro de Cultura Alessandro Giuli, Leonardo Cifelli avanzó con los reconocimientos más importantes que puede conceder el organismo que encabeza. Por esta vez, el área de Cultura de la Nación les ganó de mano a los proliferantes reconocimientos que otorga la Legislatura porteña.

Por otra parte, la Fundación El Libro se subió al furor por El Eternauta y este jueves 8 de mayo, de 17 a 19, en la explanada del predio de La Rural donde se está realizando la 49° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Grupo Planeta, en alianza con Netflix, llevará a cabo varias “activaciones” vinculadas con la épica protagonizada por Juan Salvo : habrá trivias y sorteos de ejemplares de la historieta, de muñecos y bolsas de tela, más la presencia de cosplayers caracterizados como personajes de la serie. Además, Netflix estacionará su camión junto al mástil donde flamea la bandera argentina para que los fans de la historieta y de la serie se saquen fotos en escenarios nevados.