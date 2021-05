Andrea Rincón relató en detalle cómo fue su peor noche de excesos

Andrea Rincón estuvo como invitada en PH: Podemos hablar (Telefe), donde se refirió a su lucha contra las adicciones y buscó generar consciencia sobre el peligro de los excesos.

Fue en el arranque de “El punto de Encuentro”, el conductor pidió que pasaran al frente aquellos que “alguna vez al despertar no sabían muy bien dónde ni con quién estaban”. La actriz pasó y relató una noche para olvido. “La verdad es que yo no tengo una, tengo mil. Lo digo y no me causa gracia; me da mucha vergüenza”, dijo.

“Me ha pasado con hombres y mujeres de despertarme, darme vuelta y preguntarme ‘¿quién es esta persona? ¿Cómo llegó? ¿qué pasó anoche?’”, siguió contando ante la atenta mirada de los demás invitados.

Luego, confesó que en otra oportunidad se despertó a las dos de la tarde en el piso de un boliche, sin recordar cómo había llegado allí ni qué había sucedido antes de que la gente de limpieza la despertara. ”Me levanto, no tengo teléfono, no tengo nada, me suben al auto. Me lleva, voy a la casa de una amiga”.

Y siguió: “Entré y cuando llega me dicen que me buscaron por todos lados. Se ve que yo quebré, me tiré en un sillón y no me encontró más nadie. Estuve semanas llorando porque no sabía qué me había pasado, qué me habían hecho”. “A mi se me apagaba el televisor”, concluyó.

LA NACION