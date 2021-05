Mercedes Funes habló sobre su divorcio con Nicolás Vázquez: “Fue difícil de manejar”

En el 2006, después de seis años de novios, Mercedes Funes y Nicolás Vázquez pasaron por el altar para sellar su amor. Sin embargo, este matrimonio duró poco, y en el 2007 decidieron divorciarse. Invitada a PH: Podemos Hablar, la actriz recordó como vivió esa etapa de su vida.

“La pasé mal. Tuve un divorcio mediático hace muchos años... de otra vida, de otra vida, de otra vida”, se sinceró cuando Andy Kusnetzoff pidió que den un paso al frente aquellos que la pasaron mal por estar sobreexpuestos en los medios.

“Éramos muy chicos y obviamente no la pasé bien, porque no tenía nada que ver con mi cotidiano. De un día para el otro salía a comprar queso y había una guardia periodística, me seguían fotógrafos y no entendía nada. De pronto cada cosa que hacía parecía muy importante para todo el mundo, porque eran las crónicas del momento”, expresó.

Si bien ella intentó no nombrar a su exmarido, Marcelo Polino tomó la palabra para aclarar de quien se trataba. “Estás hablando de Nico Vázquez”, dijo mirándola a los ojos, y Funes asintió. “Pasó tanto tiempo igual... Nos volvimos a casar, cada uno tiene su vida estable y feliz, ya está”, quiso dejar en claro antes de retomar el debate sobre el acoso mediático que vivió.

“El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igualmente entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís”, reflexionó la protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza. “Nadie logró encontrarme sentada llorando y diciendo, ‘mirá lo que me paso’, y no lo hice porque decidí no hacerlo”.

“Podían buscarme y tomar la foto en la que me encontraban justo rascándome el ojo para que dijeran, ‘está llorando’. Pero yo no iba a estar llorando sino rascándome el ojo. Sabía lo que no me interesaba mostrar de mí, y lo que me pasara puertas adentro era una cuestión mía”.

Durante esa etapa, Funes aprendió algo que aplica hasta el día de hoy. “Se frena solo si vos no respondés”, dijo. “Si vos entendés y conocés cuáles son los límites, podés aprender a decir que no y a que nadie entre donde vos no querés que entren”, agregó, aunque también admitió que como en toda separación tuvo su duelo. “En lo personal transité lo que todas las personas... tenemos uniones, separaciones y la vida continúa”.

En octubre del 2019, Funes volvió a apostar a la pareja y se casó con el periodista Cecilio Flematti. “Soy muy feliz de haberlo encontrado, me hace muy feliz, yo lo hago muy feliz, tiene un hijo que es como un hijo para mí”, dijo en su momento al hablar de su flamante esposo.

LA NACION