Juana Viale reveló por qué sigue enojada con Alberto Fernández

En la mesa de La Noche de Mirtha del último sábado se trataron muchos relacionados al Gobierno que encabeza Alberto Fernández. En este contexto, la conductora Juana Viale le pasó una queja al Presidente por una actitud que le disgustó.

“¿Vos lo tuviste a Alberto alguna vez acá?”, le preguntó a la nieta de Mirtha Legrand uno de los comensales, Baby Etchecopar. “No, no quiso o no me contestó”, confesó Juana. “A mi me da pena porque era otro tipo. Un tipo agradable”, admitió Baby. “¿Qué le pasó?”, consultó la actriz. “Es desagradable. Uno pasa a ser agradable a desagradable a partir de alguna situación”, continuó el periodista.

“Yo creo que es una persona que no tiene ideas propias. Entonces cuando conducís sin ideas propias... Siempre fue un operador político. Operó para Néstor Kirchner, después para Cristina, después se enojó con Cristina. Alguien que fue jefe de Gabinete de ella, que haya dicho las cosas que dijo sobre ella, habla muy mal de él”, afirmó Patricia Bullrich.

“A los periodistas no nos pueden hacer ningún juicio porque todo lo que repetimos ya lo dijo Alberto. Que era corrupta, por ejemplo. No era este Alberto”, agregó Baby. “Es cierto que Alberto se mantuvo en la escena política básicamente luego de irse criticando al kirchnerismo. Siempre pienso cómo fue la escena en la que fue a tomar un café con su detractora y salió siendo presidente virtual”, comentó el periodista de LA NACION Diego Cabot.

“A mi una vez me dijeron que hay dos formas de arruinar a alguien: o le das mucho o no le das nada. Si no le das nada, lo arruinás y si le das mucho, lo destruís”, reflexionó Baby. “Hay una teoría que explica que si vos ascendés a una persona que está en su máximo nivel de eficiencia a una categoría mayor, pasa a ser su máximo nivel de ineficiencia”, concluyó Bullrich.

