Sofía Gala habló de sus adicciones: “Era la defensora número uno de la droga”

Sofía Gala fue invitada este sábado a PH, Podemos Hablar (Telefe). En el juego del comienzo, en el que los participantes dan un paso al frente cuando se identifican con la consigna y cuentan su realidad, la hija de Moria Casán recordó cómo fue el duro momento de su vida que la impulsó a tratarse y recuperarse de su adicción a las drogas.

“Está tan mal tu vida… Me acuerdo de una imagen: mi mamá hablando de mí cruelmente y de mis adicciones con [Jorge] Rial. Y yo sin poder ver a mi hija, porque estaba en consumo. Mi hija lejos y yo escondida en mi casa, metida adentro de una cama, consumiendo”, recordó Sofía, e 34 años, sobre aquel episodio ocurrido en 2013, cuando se dio cuenta de que necesitaba ayuda.

El relato de Sofía Gala sobre el día en que tocó fondo con su adicción a la cocaína

“Pensaba ‘listo, me quedo acá hasta que me muera, total el afuera se terminó, mi hija no puede estar conmigo, estoy hundida’”, sentenció. La actriz contó que al comienzo ella empezó a consumir cocaína y “era la defensora número uno de la droga”, pero que poco a poco se dio cuenta que no podía dejarla.

“Ya hace rato sentía que no lo podía manejar y quería parar, pero no podía. Ese año yo quería salir y estaba muerta de vergüenza en mi casa”, reconoció.

Afortunadamente, la hija de Moria logró superar su enfermedad. “En el año 2013 pude entrar en recuperación y este año cumplo ocho años limpia”, dijo y fue aplaudida por los otros invitados, entre los cuales se encontraba Andrea Rincón, que contó una historia de lucha contra las adicciones muy similar a la de ella. Pero Sofía pidió que no festejen eso, y aclaró que un adicto nunca está del todo recuperado, que “es día a día”.

Sofía Gala de bebé en brazos de sus padres: la actriz Moria Casán y el director teatral Mario Castiglione. Instagram: @socastiglione

La actriz, que interpretó a la madre biológica de Carlos Tevez en la serie de Netflix Apache, habló también de una situación en la que su mamá “la ayudó sin darse cuenta”. El conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff, le recordó que ese año Moria la echó del programa que compartían por la pantalla de C5N, y Sofía recordó: “Sí, fue parte de todo ese proceso. Había toda una cosa descontrolada: yo tenía tres días a mi hija y en el momento en el que se la entregaba al papá, me iba cuatro días de gira, hacía cualquiera y volvía medio fisura”.

Aquel día, la hija de “la One” llegó al programa drogada y su madre no se lo perdonó, se lo hizo saber delante de todos y ella se paró al aire y se retiró del estudio. Esta experiencia, así como estar alejada de su hija, la llevaron a alejarse del consumo de estupefacientes.

Un año después, Sofía fue mamá de Dante (6), su segundo hijo, fruto de su relación con Julián Della Paolera, de quien se divorció en 2018. Además de este nene, la actriz es mamá de Helena (12) -fruto de su relación pasada con Diego Tuñón- que debutó hace poco como actriz en una película.

