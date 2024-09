Ángel de Brito reveló por qué sacó del aire de LAM a Santiago Sposato

Escuchar

Aunque debería estar pasando por uno de sus mejores momentos luego de recibir el Martín Fierro como “Mejor Movilero del Año”, Santiago Sposato estaría atravesando una crisis a nivel personal con Ángel de Brito, quien supuestamente lo echó de LAM (América TV) sin saber por qué. Tras varios días de especulaciones, se conoció la verdad.

Santiago Sposato ganó el Martin Fierro al Mejor Movilero del Año y lanzó una indirecta para Ángel de Brito (Foto: captura TV)

Todo empezó cuando el productor y cronista del ciclo de espectáculos llamó la atención en plena velada del Hotel Hilton de Buenos Aires, cuando no mencionó en su discurso al conductor del programa para el que trabaja. “Siento que este premio lo gané a pesar de él. No fue generoso conmigo en el último tiempo, me sacó del aire y todavía no sé por qué”, comentó, sin filtros, Sposato.

Pese a que omitió su nombre, de Brito lo felicitó públicamente y este miércoles destinó parte de su ciclo de streaming #AngelResponde (Bondi) a aclarar la situación. “No trabajaba. Lo hablamos con él y le dije: ‘No quiero que trabajes así, porque no estás trabajando como yo quiero para LAM’. Y lo saqué de aire”, comenzó diciendo.

Y siguió: “Yo trabajé muchas veces con Santi, nos conocemos de toda la vida. Cuando armé el equipo, que era un programa nuevo, vino Santi de nuevo a trabajar con nosotros como productor”.

Ángel de Brito contó la verdad sobre su interna con Sposato (Foto: captura Instagram/@angeldebritooki)

En ese sentido, contó detalles de cómo fue que le propuso ser su cronista: “Cuando pasamos a América se me ocurre ponerlo como movilero, yo sabía lo bueno que era. Y desde ahí trabajó hasta acá conmigo en vivo. Cuando aflojó y dejó de trabajar como a mí me gusta, yo soy muy exigente con el trabajo, si no miren cuántos móviles hizo en los últimos meses”.

“No producía los móviles y era su trabajo, movilero y productor. Se juntaron varios productores a decirle ‘tenés que laburar’ y después me junté yo y le expliqué los motivos por los cuales no estaba al aire. Por eso digo que miente cuando dice que no sabe los motivos. Le expliqué los motivos en una reunión y no cambió nada su actitud. Sin embargo, para mí recontra merece el Martín Fierro”, cerró.

