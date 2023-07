Santiago Sposato le pidió disculpas públicas a Mariel Di Lenarda por cuestionar su Martín Fierro: “Estoy arrepentido”

escuchar

Luego de ganar el premio Martín Fierro a Mejor Panelista, Mariel Di Lenarda fue entrevistada por la cámara de LAM (América TV) en el Hotel Hilton. Todo fue risas y felicidad hasta que el cronista Santiago Sposato le dijo que le parecía injusto que ella se llevara la estatuilla y no Yanina Latorre. Aunque le aseguró que era una “excelente periodista”, en su opinión, “Yanina hoy, en la televisión, está por lejos primera”. Si bien en ese momento, ella le respondió con entereza y respeto, este martes, en Nosotros a la mañana (eltrece), la periodista asumió que ese gesto de su colega casi le “estropea la noche”. Unos minutos más tarde, el cronista se comunicó telefónicamente con el programa y le pidió disculpas públicas.

Santiago Castelo, cronista de LAM, cuestionó a Mariel Di Lenarda por su premio a mejor panelista en los Martín Fierro (Foto: Captura América TV)

“Lo que tengo para decirle a la ‘Tota’, es, primero que me hubiera gustado decírselo personalmente, pero entiendo que ella todavía puede estar enojada”, dijo Sposato ni bien arrancó la comunicación con Nosotros a la mañana. En este sentido, comentó que antes habló con el Pollo Álvarez sobre la posibilidad de hablar con Mariel cara a cara, sin cámaras para disculparse, pero él le dijo que era mejor no hacerlo, por como estaban las cosas.

“Ante el llamado de producción para salir a pedirle disculpas, me pareció muy acertado porque por lo menos tengo la oportunidad, más allá del WhatsApp, que me parece un medio muy frío para algo como esto, de poder decirle que en ese momento yo no me di cuenta de que ella la estaba pasando tan mal”, reflexionó el cronista de Ángel De Brito y sumó: “Yo estoy acostumbrado, tal vez en un programa como LAM que en la relación entrevistado-cronista, solemos chicanearnos bastante y uno a veces no tiene el grado de sensibilidad que puede tener la otra persona”.

Santiago Sposato habló en vivo con Mariel Di Lenarda

“Entiendo que ella estaba en el momento más feliz de su vida y tal vez en nuestra chicana habitual de querer decirle que ‘Yanina era la mejor, que el premio no me pareció justo para ella’, más allá de que también le expresé en la misma nota que es una periodista del ca**jo, entiendo que a ella en ese momento le cayó muy mal; no me di cuenta ahí, porque si no hubiera reaccionado de otra manera”. Sin embargo, al ver las repercusiones tras el video que pasaron el lunes en su programa y al advertir cómo se sintió ella, quiso pedirle disculpas: “A mí lo que me importa hoy es Mariel y que pueda disfrutar su premio, que se lo ganó en buena ley y lo tiene ella”.

La panelista de NAM, en tanto, aseguró que no estaba enojada, sino más bien dolida, porque bajó contenta y terminó viviendo un mal momento. “Casi que no la remé”, aseguró. Sposato apenado con lo sucedido, reforzó su pedido de disculpas y aseguró que Mariel es una colega a la que respeta y admira porque “además, es buena gente”.

El pedido de disculpas de Sposato a Di Lenarda

Entonces, el Pollo Álvarez le preguntó si estaba arrepentido y él respondió sin vueltas: “Viendo que a ella le dolió por supuesto que estoy arrepentido de lo que pasó”. La periodista, en tanto, le recordó más de una vez que no fue su programa el que transmitió la entrevista. Él afirmó que hasta el momento en el que salió al aire, no tomó dimensión de lo dolida que estaba ella. Si bien manifestó que no la vio, aseguró que no necesitaba hacerlo, porque que “ya con darse cuanta de que le dolió, es suficiente”. Finalmente, dijo que no le interesaba responder el ‘hate’ de las redes, solo que ella estuviera bien.

Acto seguido, el Pollo Álvarez dio por resuelto el conflicto y por aceptadas las disculpas del cronista de América TV, y finalizó la comunicación.

