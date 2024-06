El terrible cruce entre Ángel de Brito y Gastón Trezeguet por Gran Hermano: “Dejá de dar pena”

Escuchar

Una vez más, las redes sociales fueron el espacio de una acalorada disputa entre dos personalidades del espectáculo. ¿Quiénes? Ángel de Brito y Gastón Trezeguet. Se cruzaron en X y ninguno se guardó nada. Hubo acusaciones de “doble moral”, pases de factura y trapitos al sol.

El martes, Juliana ‘Furia’ Scaglione abandonó la casa de Gran Hermano (Telefe) con el 62,4 por ciento de los votos. Las redes sociales se revolucionaron ante esta eliminación, puesto que mientras algunos celebraron esta decisión del público, otros la lamentaron. Al día siguiente la exparticipante estuvo en El Debate (Telefe) y se enfrentó por primera vez a los analistas, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Laura Ubfal, Sol Pérez y Ceferino Reato.

El fuerte cruce en redes de Gastón Trezeguet y Ángel de Brito (Foto: X @GastonTrezeguet / @elejercitodelam)

Sin embargo, el jueves a la tarde desde la cuenta de X de El ejército de LAM, propiedad de LAM (América) compartieron un video en el que se cuestionaba la forma en la que los analistas confrontaron a Catalina Gorostidi, Isabel De Negri y Carla De Stefano en comparación con el trato que recibió Scaglione. “¿La doble moral?”, comentó el perfil del programa de Ángel de Brito y a partir de ahí comenzó un intenso ida y vuelta con Gastón Trezeguet, quien salió a responderles.

Trezeguet y de Brito se dijeron de todo (Foto: X @AngeldebritoOk / @GastonTrezeguet)

“La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen Gran Hermano a diario, pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe. Besitos golosa”, comentó el panelista de A la Barbarossa (Telefe). Pero, el que salió a responderle vía X fue Ángel de Brito: “Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó. ¡Intentalo!”.

Trezeguet y de Brito se dijeron de todo (Foto: X @AngeldebritoOk / @GastonTrezeguet)

El conductor de LAM mostró los mensajes que recibió del panelista en el pasado (Foto: X @GastonTrezeguet)

“Rey seguí sintiéndote exitoso en tu programita pe***ro y en tu canal de ve***, si no das para más no te agarres conmigo, no sos Santiago [del Moro] ni [Marcelo] Tinelli ni Guido [Kaczka]. Bajate del poni y seguí participando”, escribió Trezeguet. ¿Qué respondió de Brito? “Gastón, ni siquiera sos yo, sacá cuentas. Estás muy enfermo y cada vez más ridículo. Deja de dar pena”.

Asimismo, el conductor de LAM agregó: “Nota al pie. El ejemplo de cómo mear fuera del tarro”. Acto seguido, adjuntó capturas de pantalla de conversaciones que tuvo con el panelista vía WhatsApp en 2023. En las mismas se pudo advertir que Gastón le pidió la autorización para invitar a algunas de las angelitas a distintos programas de América e incluso hacer un móvil con él. Sin embargo, él no le habilitó las entrevistas o en algunos casos no le respondió. “Así te puedo mostrar miles pidiéndome favores, cuando trabajaba para América el año pasado”, advirtió Ángel.

El mensaje que publicó Ángel de Brito Trezeguet y de Brito se dijeron de todo (Foto: X @AngeldebritoOk)

Sin embargo, eso no fue todo. En este ida y vuelta se metieron también otros usuarios de X. Entre todos los comentarios, el exjurado del Bailando 2023 (América) intervino y reveló una confidencia que le hizo Trezeguet respecto a Gran Hermano. “Él me contó cómo desde la producción desquiciaban participantes. Un perverso más”, sentenció.

Yanina Latorre apuntó contra Gastón Trezeguet: “Me parece deplorable”

El inicio del tenso cruce entre Trezeguet y de Brito tuvo lugar al mismo tiempo que LAM salía al aire. Fiel a su estilo, y en su rol de conductora, en reemplazo de Ángel, Yanina Latorre salió a responderle al exGran Hermano: “Dijimos acá desde el primer día que eran el mejor programa de la televisión argentina. Estamos hablando y analizando igual que ustedes hablan y le dicen a los otros jugadores que no sirven para nada. En este caso, algunas de nosotras no estamos de acuerdo en lo que Gastón o Laura dicen; es analizar un juego y un programa de televisión. Acá no hay ninguna doble moral”.

En esta misma línea, lanzó furiosa: “Ángel es el número uno en el rubro, estamos haciendo este programa desde hace 10 años, somos un éxito. Trabajamos en un canal que mide muchos menos que Telefe porque tenemos otro tipo de pantalla y todos los días somos los más vistos del canal y acá se labura. No nos pusimos ni en contra de tu laburo, ni de tu canal, ni en contra de tu programa y nadie dijo que fueras un analista ped***o. Sos un maleducado. Estás tratando de golosa no sé si a Pepe [Ochoa], a El ejército de LAM, o a Ángel, cosa que me parece deplorable. Estás comparando y acá no te comparamos con nadie. Sabemos que Santiago del Moro es uno de los número uno y que hacen el mejor programa. Realmente es muy patético y muy triste que gente del rubro se insulte de esta manera en X”.

Asimismo, la panelista remarcó que en los últimos días nadie insultó a Trezeguet y que pueden existir opiniones diversas sobre un mismo tema. “Además, Gastón, no conducís nada. Sos productor, estás en el programa de Georgina y estás de analista de un juego donde estás hace 20 años. No sos Santiago del Moro. Si durante 10 años no hay Gran Hermano no sé de qué vas a laburar”, sentenció.

