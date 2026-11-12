Ángel de Brito volvió a LAM y una de sus panelistas lo sorprendió con el anuncio de su separación

Ángel de Brito regresó a LAM (América TV) después de sus vacaciones y se enteró de lo que aconteció con una de sus angelitas durante su ausencia. Pilar Smith le confirmó que está soltera tras separarse de su pareja, Rafael Ruiz Huidobro, con quien mantuvo una relación de siete años que incluyó la superación de varias crisis.

El conductor se sorprendió cuando la panelista dijo al aire que estaba sola. “No lo conté, te estaba esperando a vos”, le dijo Smith durante la emisión del miércoles 11 de noviembre. Sin vueltas, De Brito le preguntó “para despejar dudas” si su ahora ex le fue infiel y ella lo negó categóricamente. “No hubo terceros en discordia”, aseguró, para dejar en claro que ninguno de los dos mantuvo un vínculo paralelo.

Pilar Smith contó que se separó de Rafael Ruiz Huidobro (Foto: Instagram @pilusmith)

A partir de esto, la periodista decidió compartir el motivo de la ruptura. Dijo que fue por un “desgaste importante” y reconoció haber sido ella la que tomó la decisión de separarse. “Estoy muy bien. Es una gran persona, Rafa. Lo quiero. Ya tuvimos cuatro crisis en siete años”, cerró.

Pilar Smith y Rafael Ruiz Huidobro estuvieron siete años juntos Gentileza Pilar Smith

Su relación con Ruiz Huidobro comenzó en agosto de 2019. “Después de cenar con mi amiga, fuimos a la barra a tomar un trago, antes de ir a dormir. Había dos banquetas y el barman nos dijo que estaban desocupadas. Cuando nos sentamos, apareció Rafa, que estaba en mi banqueta, pero había ido al auto a buscar algo. Me miró como diciendo: ‘Ahí estaba yo’. Me disculpé y amagué levantarme, pero él, muy amable, me dijo que no me preocupara, que se quedaba ahí parado. Con mi amiga nos miramos porque nos pareció muy facha”, contó la panelista en una entrevista con LA NACION en 2020. Como no sabía cómo hablarle, le pidió que cuidara a su amiga mientras ella iba al baño y, cuando regresó, él le dijo: “Divina tu amiga, pero me gustás vos”. Con esta frase la enamoró y decidieron apostar por su relación, que ahora, siete años después, volvió a llegar a su fin.